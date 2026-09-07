Dólar hoy: apertura semanal marca las pizarras del oficial, MEP y CCL este lunes 7 de septiembre 2026

El mercado de cambios argentino levanta sus persianas, este lunes 7 de septiembre 2026, afirmando un sendero de estricta calma cambiaria y acotada dispersión entre las cotizaciones bancarias y las de la bolsa.

De acuerdo con los balances técnicos provistos por el Banco Central (BCRA), la acumulación sostenida de reservas netas y la disciplina en los agregados monetarios permiten encarar la segunda semana del mes sin presiones de cobertura.

En este marco de previsibilidad macroeconómica, el valor minorista de mostrador actúa como rector de los costos comerciales, en tanto que las variantes financieras del dólar MEP y el dólar CCL abren la rueda en un rango de paridad casi total frente a la ventanilla oficial.

Lunes 7 de septiembre 2026: cotización del dólar oficial en Banco Nación

La banca pública de referencia inicia la atención al público, con los siguientes valores para el mercado minorista y de comercio exterior:

Dólar oficial (Banco Nación)

Compra: $1.480,00 | Venta: $1.530,00

| Venta: Pauta técnica: microdeslizamiento gradual para resguardar la competitividad cambiaria.

Dólar tarjeta (Consumos en el exterior)

Venta unificada: $1.989,00

Régimen impositivo: aplica el 30% a cuenta de Ganancias tras el cese definitivo del gravamen PAIS.

Dólar mayorista (Interbancario comercial)

Venta: $1.508,00

Utilidad: referencia directa para despachos aduaneros y liquidaciones de exportación.

De acuerdo con las pautas de transparencia del Banco Nación (BNA), este esquema de valores regulados otorga certeza de cálculo para la planificación mensual de empresas importadoras y exportadoras.

Lunes 7 de septiembre 2026: tendencia bursátil del dólar MEP y el dólar CCL en el circuito financiero

En Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), los títulos soberanos más líquidos exhiben cotizaciones ordenadas para las operaciones de cambio financiero:

Dólar MEP (dólar bolsa)

Cotización de apertura: $1.525,39

Brecha técnica: prácticamente idéntica a la cotización de venta minorista en ventanilla.

Dólar CCL (Contado con Liquidación)

Cotización de apertura: $1.592,43

Función operativa: canalización regulada y formal de giros y compromisos de corporaciones al exterior.

Dólar blue (mercado informal)

Compra: $1.520,00 | Venta: $1.540,00

| Venta: Margen de dispersión: se mantiene contenido en la City porteña por debajo del 2% frente a pizarras oficiales.

La estrecha cercanía, entre el dólar oficial y el dólar MEP, desarma cualquier incentivo para maniobras de arbitraje o especulación financiera, en el comienzo de la semana.

Lunes 7 de septiembre 2026: dólar oficial hoy en la Patagonia

Lunes 7 de septiembre 2026. En Neuquén, el dólar oficial inicia a:

Banco Provincia

$1.470 para la compra.

$1.540 para la venta.

Lunes 7 de septiembre 2026. En Río Negro, el dólar oficial se oferta a:

Banco Patagonia