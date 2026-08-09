Cómo hacer budín de café: una receta fácil, húmeda y llena de sabor para la merienda

El aroma del café se convierte en el protagonista de este budín suave y esponjoso. Foto ilustrativa.

Si sos amante del café, este budín casero se convertirá en uno de tus favoritos. Es una preparación simple, con ingredientes básicos y una textura esponjosa que se mantiene húmeda durante varios días. Ideal para acompañar unos mates o una taza de café caliente en las tardes frías.

Ingredientes

3 huevos

180 g de azúcar

100 ml de aceite neutro

120 ml de leche

2 cucharadas de café instantáneo

1 cucharadita de esencia de vainilla

250 g de harina leudante

1 pizca de sal

Opcional: 50 g de chips de chocolate o nueces picadas

Para el glaseado (opcional)

150 g de azúcar impalpable

2 cucharaditas de café instantáneo

2 o 3 cucharadas de agua caliente

Paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una budinera de aproximadamente 24 centímetros. Disolver el café instantáneo en la leche tibia y reservar. Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa. Incorporar el aceite, la esencia de vainilla y la mezcla de leche con café. Agregar la harina leudante junto con la pizca de sal, integrando con movimientos suaves hasta lograr una preparación homogénea. Si se desea, sumar los chips de chocolate o las nueces. Verter la mezcla en el molde y hornear entre 40 y 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejar enfriar 10 minutos antes de desmoldar.

Cómo preparar el glaseado

Mezclar el azúcar impalpable con el café instantáneo disuelto en agua caliente hasta obtener una consistencia espesa pero fluida. Verter sobre el budín ya frío y dejar secar unos minutos antes de servir.