La cena perfecta para el frío: carne molida con papas y queso lista en menos de una hora

Si buscás una comida reconfortante, económica y fácil de preparar, esta receta de carne molida con papas y queso en sartén es una excelente opción. Con ingredientes simples y sin necesidad de prender el horno, en menos de una hora tendrás un plato completo, cremoso y perfecto para compartir en invierno.

Ingredientes (4 porciones)

500 g de carne molida

4 papas medianas

1 cebolla grande picada

2 dientes de ajo picados

1 cucharada de aceite

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de orégano

Sal y pimienta, a gusto

150 g de queso mozzarella rallado o en fetas

2 cucharadas de queso rallado (opcional)

Perejil picado para decorar

Paso a paso

Cociná las papas. Pelalas y cortalas en rodajas finas. Hervilas durante 8 a 10 minutos hasta que estén apenas tiernas. Escurrilas y reservá. Prepará el relleno. En una sartén grande calentá el aceite y rehogá la cebolla durante 5 minutos. Agregá el ajo y luego la carne molida. Cociná hasta que cambie de color. Condimentá. Incorporá el pimentón, el orégano, sal y pimienta. Cociná unos minutos más hasta que la carne esté bien dorada. Armá las capas. Distribuí las rodajas de papa sobre la carne formando una capa uniforme. Cubrí con el queso mozzarella y, si querés un gratinado más intenso, espolvoreá queso rallado. Derretí el queso. Tapá la sartén y cociná a fuego bajo entre 8 y 10 minutos, hasta que el queso se derrita por completo y las papas terminen de cocinarse. Serví. Espolvoreá con perejil fresco y llevá a la mesa bien caliente.

Tips para que quede más rica

Sumá una capa de jamón cocido entre las papas y el queso.

entre las papas y el queso. Agregá morrón rojo o zanahoria rallada al sofrito para darle más sabor.

o zanahoria rallada al sofrito para darle más sabor. Un toque de ají molido o paprika ahumada realza el gusto en los días fríos.

o paprika ahumada realza el gusto en los días fríos. Acompañá con una ensalada verde o pan casero.

Una comida rendidora y económica

Esta receta combina proteínas, papas y queso en un solo plato, por lo que resulta ideal para un almuerzo o cena familiar. Además, se prepara únicamente en una sartén, ensuciando muy pocos utensilios y aprovechando ingredientes que suelen estar en cualquier cocina.