La cena perfecta para el frío: carne molida con papas y queso lista en menos de una hora
Con ingredientes simples y una sola sartén, esta receta de carne molida con papas y queso es ideal para disfrutar en los días más fríos.
Si buscás una comida reconfortante, económica y fácil de preparar, esta receta de carne molida con papas y queso en sartén es una excelente opción. Con ingredientes simples y sin necesidad de prender el horno, en menos de una hora tendrás un plato completo, cremoso y perfecto para compartir en invierno.
Ingredientes (4 porciones)
- 500 g de carne molida
- 4 papas medianas
- 1 cebolla grande picada
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharada de aceite
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de orégano
- Sal y pimienta, a gusto
- 150 g de queso mozzarella rallado o en fetas
- 2 cucharadas de queso rallado (opcional)
- Perejil picado para decorar
Paso a paso
- Cociná las papas. Pelalas y cortalas en rodajas finas. Hervilas durante 8 a 10 minutos hasta que estén apenas tiernas. Escurrilas y reservá.
- Prepará el relleno. En una sartén grande calentá el aceite y rehogá la cebolla durante 5 minutos. Agregá el ajo y luego la carne molida. Cociná hasta que cambie de color.
- Condimentá. Incorporá el pimentón, el orégano, sal y pimienta. Cociná unos minutos más hasta que la carne esté bien dorada.
- Armá las capas. Distribuí las rodajas de papa sobre la carne formando una capa uniforme. Cubrí con el queso mozzarella y, si querés un gratinado más intenso, espolvoreá queso rallado.
- Derretí el queso. Tapá la sartén y cociná a fuego bajo entre 8 y 10 minutos, hasta que el queso se derrita por completo y las papas terminen de cocinarse.
- Serví. Espolvoreá con perejil fresco y llevá a la mesa bien caliente.
Tips para que quede más rica
- Sumá una capa de jamón cocido entre las papas y el queso.
- Agregá morrón rojo o zanahoria rallada al sofrito para darle más sabor.
- Un toque de ají molido o paprika ahumada realza el gusto en los días fríos.
- Acompañá con una ensalada verde o pan casero.
Una comida rendidora y económica
Esta receta combina proteínas, papas y queso en un solo plato, por lo que resulta ideal para un almuerzo o cena familiar. Además, se prepara únicamente en una sartén, ensuciando muy pocos utensilios y aprovechando ingredientes que suelen estar en cualquier cocina.
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