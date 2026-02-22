Cómo hacer budín de pan con durazno: paso a paso para obtener un postre húmedo y delicioso
Una receta fácil y rápida para preparar un budín de pan con duraznos en conserva, perfecto para cualquier ocasión.
El budín de pan es uno de esos clásicos que nunca fallan. Con ingredientes simples y fáciles de conseguir, esta versión con duraznos en conserva suma un toque frutal ideal para los días de verano. Además, es una excelente alternativa para reutilizar el pan de molde que quedó en casa y transformarlo en un postre casero para compartir.
La preparación demanda alrededor de 90 minutos entre elaboración y cocción, y rinde aproximadamente 10 porciones.
Ingredientes
Para el budín:
- 1 bolsa de pan de molde
- 1 tarro de duraznos en conserva
- 1/2 taza de azúcar
- 5 huevos
- 1 litro de leche
- Canela molida
- Esencia de vainilla
- Jengibre en polvo
- Una pizca de sal
Para el caramelo:
- 2 tazas de azúcar
Paso a paso
1. Desmenuzar el pan
Colocar el pan de molde en una fuente amplia y desmenuzarlo completamente con las manos.
2. Calentar la leche
En una olla, llevar la leche al fuego junto con la vainilla y la canela. Una vez caliente, volcarla sobre el pan para que se humedezca bien.
3. Incorporar los huevos
Agregar los cinco huevos y mezclar hasta lograr una preparación homogénea.
4. Sumar los duraznos
Cortar los duraznos en trozos pequeños, incorporarlos a la mezcla y dejar reposar unos minutos para que se integren los sabores.
5. Preparar el caramelo
Derretir las dos tazas de azúcar en una sartén a fuego medio hasta obtener un caramelo dorado. Volcarlo en un molde, cubriendo la base.
6. Hornear
Verter la preparación en el molde acaramelado y llevar a horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 45 minutos.
7. Servir
Una vez cocido, retirar del horno, dejar enfriar y desmoldar. Puede servirse frío o a temperatura ambiente.
Este budín combina textura suave, aroma especiado y el dulzor del durazno, en una propuesta práctica que permite convertir ingredientes cotidianos en un postre casero y abundante.
