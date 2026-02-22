Cómo hacer budín de pan con durazno: paso a paso para obtener un postre húmedo y delicioso

Cómo hacer budín de pan con duraznos en conserva, paso a paso. Imagen generada con IA.

El budín de pan es uno de esos clásicos que nunca fallan. Con ingredientes simples y fáciles de conseguir, esta versión con duraznos en conserva suma un toque frutal ideal para los días de verano. Además, es una excelente alternativa para reutilizar el pan de molde que quedó en casa y transformarlo en un postre casero para compartir.

La preparación demanda alrededor de 90 minutos entre elaboración y cocción, y rinde aproximadamente 10 porciones.

Ingredientes

Para el budín:

1 bolsa de pan de molde

1 tarro de duraznos en conserva

1/2 taza de azúcar

5 huevos

1 litro de leche

Canela molida

Esencia de vainilla

Jengibre en polvo

Una pizca de sal

Para el caramelo:

2 tazas de azúcar

Paso a paso

1. Desmenuzar el pan

Colocar el pan de molde en una fuente amplia y desmenuzarlo completamente con las manos.

2. Calentar la leche

En una olla, llevar la leche al fuego junto con la vainilla y la canela. Una vez caliente, volcarla sobre el pan para que se humedezca bien.

3. Incorporar los huevos

Agregar los cinco huevos y mezclar hasta lograr una preparación homogénea.

4. Sumar los duraznos

Cortar los duraznos en trozos pequeños, incorporarlos a la mezcla y dejar reposar unos minutos para que se integren los sabores.

5. Preparar el caramelo

Derretir las dos tazas de azúcar en una sartén a fuego medio hasta obtener un caramelo dorado. Volcarlo en un molde, cubriendo la base.

6. Hornear

Verter la preparación en el molde acaramelado y llevar a horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 45 minutos.

7. Servir

Una vez cocido, retirar del horno, dejar enfriar y desmoldar. Puede servirse frío o a temperatura ambiente.

Este budín combina textura suave, aroma especiado y el dulzor del durazno, en una propuesta práctica que permite convertir ingredientes cotidianos en un postre casero y abundante.