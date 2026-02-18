Budín de pan y manzanas fácil y rendidor: el secreto para que quede firme, húmedo y bien caramelizado

Con ingredientes simples y un paso a paso accesible, el budín de pan y manzanas es una de esas preparaciones tradicionales que atraviesan generaciones. Ideal para aprovechar el pan del día anterior, esta versión suma manzanas verdes caramelizadas y un toque de canela que realza su sabor. Rinde 10 porciones y requiere pocos minutos de preparación y cocción, más el tiempo de reposo en frío.

Ingredientes

Para caramelizar el molde

¾ taza de azúcar

¼ taza de agua

Para el relleno de manzanas

2 manzanas verdes chicas, peladas y cortadas en cubos de 1 cm

1 cucharada de mantequilla

½ cucharada de canela molida

Para el budín

1 litro de leche

1 marraqueta (aproximadamente 70 gramos)

5 huevos

1 taza de azúcar

1 ½ cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso: cómo hacer budín de pan y manzanas

1. Caramelizar el molde

Colocar el azúcar y el agua en una olla de fondo grueso.

Cocinar sin revolver hasta obtener un caramelo rubio oscuro.

Retirar del fuego y volcar inmediatamente en un molde rectangular grande (15 x 35 cm).

Mover el molde con cuidado (usar un paño para no quemarse) para distribuir el caramelo en toda la base.

Reservar.

2. Preparar las manzanas

Derretir la mantequilla en una sartén grande.

Agregar los cubos de manzana y cocinar, revolviendo, hasta que estén más blandos.

Incorporar la canela y continuar la cocción hasta que estén levemente doradas.

Reservar.

3. Armar el budín

Remojar la marraqueta en un poco de leche (tomada del litro total).

En un bowl, batir los huevos con el azúcar.

Agregar la leche restante y la esencia de vainilla, e integrar bien.

Incorporar la marraqueta remojada y desmenuzada junto con las manzanas cocidas.

Volcar la preparación en el molde previamente caramelizado.

Cocción y reposo

Colocar el molde dentro de una fuente más grande con agua caliente para cocinar a baño maría.

Hornear durante 1 hora y media, o hasta que el budín esté firme y cuajado.

Dejar enfriar a temperatura ambiente.

Refrigerar al menos 8 horas antes de desmoldar y servir.

Con textura húmeda, aroma a vainilla y el contraste suave de la manzana especiada, este budín es perfecto para acompañar el mate o el café. Una receta económica, rendidora y siempre vigente en la cocina casera.