Cómo hacer torta de piña caramelizada: receta fácil y paso a paso

Es una de las recetas más tradicionales de las fiestas en Venezuela. Con su base de caramelo, rodajas de piña brillantes y una masa esponjosa perfumada con canela, la torta de piña venezolana se convirtió en un símbolo de la mesa navideña y hoy traspasa fronteras, replicándose en cocinas de toda América Latina.

Popularizada por cocineros caseros como La Cocina de Giri, esta preparación combina ingredientes simples con una presentación vistosa que la hace ideal para celebraciones familiares.

Ingredientes

Para la torta:

2 ½ tazas de harina de trigo

4 huevos

3 cucharaditas de polvo de hornear

1 taza de jugo de piña

1 piña en almíbar (en rodajas)

1 taza de azúcar

125 gramos de mantequilla

Para el caramelo:

7 cucharadas de azúcar

1 ¼ taza del almíbar de la piña (aproximadamente)

¼ cucharadita de canela

1 cucharadita de mantequilla

Paso a paso

1. Preparar la mezcla

Unir en un bowl la harina, el polvo de hornear y una pizca de sal. Reservar.

Batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una crema suave.

Separar las yemas de las claras.

Incorporar las yemas una a una a la mezcla de mantequilla y azúcar.

Batir las claras a punto nieve y reservar.

Agregar el jugo de piña alternando con los ingredientes secos.

Integrar las claras batidas con movimientos envolventes para mantener la esponjosidad.

2. Hacer el caramelo

En una olla colocar la mantequilla, el azúcar, la canela y el almíbar.

Cocinar hasta que el azúcar se disuelva y se forme un caramelo suave.

Volcar el caramelo en una tortera, cubriendo toda la base.

Distribuir las rodajas de piña sobre el caramelo.

3. Hornear

Verter la mezcla sobre las rodajas de piña.

Llevar al horno precalentado a 180°C (o 350°F si es eléctrico).

Hornear entre 45 minutos y una hora.

Desmoldar en caliente para que el caramelo bañe la superficie.

Se puede decorar con guindillas rojas o frutos como moras para darle un toque de color.

Un postre con identidad

La torta de piña venezolana no solo destaca por su sabor dulce y tropical, sino también por su valor emocional: suele prepararse en Navidad y en reuniones familiares, convirtiéndose en una receta cargada de recuerdos y tradición.

Es ideal para acompañar con café o servir como cierre de una cena especial. Su combinación de caramelo, fruta y masa aireada la convierte en una opción irresistible para quienes buscan un postre clásico, vistoso y lleno de historia.