Cómo hacer galletas de mantequilla de maní y mermelada: receta fácil y rendidora en 5 pasos

Suaves por dentro, con un centro frutal y una textura apenas crocante en los bordes, estas galletas de mantequilla de maní y mermelada son una opción ideal para acompañar el café, el mate o un vaso de leche. La combinación del sabor intenso del maní con el dulzor de la mermelada las convierte en un clásico que nunca falla.

La receta utiliza una mezcla de mantequilla de maní cremosa y otra con trocitos, lo que aporta mayor textura a la masa. Además, pueden personalizarse con la tradicional hendidura central o con una forma especial hecha con una cucharita.

Receta de galletas de mantequilla de maní y mermelada

Ingredientes

1 barra (½ taza / 113 g) de mantequilla sin sal o margarina

½ taza de mantequilla de maní (puede combinarse cremosa y con trocitos)

½ taza de azúcar morena

¼ taza de azúcar blanca

1 cucharadita de vainilla

1 huevo

1 ¾ taza de harina todo uso

½ cucharadita de polvo de hornear

¼ cucharadita de bicarbonato

¼ cucharadita de sal

Mermelada de fresa u otro sabor, a elección

Paso a paso

1. Preparar la base

En un bol, batir la mantequilla con la mantequilla de maní y ambos azúcares hasta lograr una crema suave. Agregar la vainilla y el huevo, y continuar batiendo hasta integrar.

2. Incorporar los secos

Mezclar aparte la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Añadir a la preparación anterior en tres tandas, batiendo solo hasta integrar.

3. Refrigerar

Cubrir el bol y llevar a la heladera por al menos 30 minutos.

4. Formar las galletas

Precalentar el horno a 190°C. Tomar porciones de una cucharada, formar bolitas y colocarlas en una bandeja con papel manteca, dejando espacio entre ellas. Aplanar levemente y hacer una hendidura en el centro. Colocar una pequeña cantidad de mermelada en cada una.

5. Hornear

Cocinar durante 12 a 13 minutos, hasta que estén apenas doradas. Retirar con espátula: estarán blandas en caliente y se afirmarán al enfriarse.

Si se prefieren sin mermelada, se pueden aplastar las bolitas con un tenedor formando el clásico dibujo entrecruzado y hornear de la misma manera.

Una receta práctica, rendidora y fácil de adaptar según el gusto de cada hogar.