Cómo hacer buñuelos caseros: el secreto para que queden perfectos

Los buñuelos son una preparación clásica de la cocina casera, ideal para acompañar el mate, el café o una taza de té. Se hacen con ingredientes sencillos y, en pocos pasos, se obtiene una masa tierna por dentro y dorada por fuera. La clave está en controlar la temperatura del aceite para lograr una cocción pareja.

Ingredientes

2 huevos

250 gramos de harina leudante

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

150 ml de leche, aproximadamente

Ralladura de medio limón o naranja

Aceite, cantidad necesaria para freír

Azúcar, para espolvorear

Cómo hacer buñuelos caseros

Para comenzar, colocar los huevos en un bowl y batirlos junto con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón o naranja. No es necesario batir demasiado: alcanza con integrar bien todos los ingredientes.

Luego, incorporar la harina leudante de a poco, alternando con la leche. La cantidad de líquido puede variar, por lo que conviene agregarlo gradualmente. La preparación debe quedar con una consistencia espesa, similar a una crema pesada: debe poder tomarse con una cuchara y caer lentamente.

Una vez lista la masa, dejarla reposar durante unos 10 minutos. Mientras tanto, colocar abundante aceite en una sartén o cacerola y calentarlo a fuego medio.

Con una cuchara, tomar pequeñas porciones de masa y colocarlas cuidadosamente en el aceite caliente. Los buñuelos se inflarán durante la cocción y comenzarán a tomar un color dorado. Cuando estén dorados de un lado, darlos vuelta para que se cocinen de manera pareja.

Una vez listos, retirarlos con una espumadera y colocarlos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Finalmente, espolvorearlos con azúcar mientras todavía están tibios.

Un secreto para que salgan bien

El aceite no debe estar demasiado caliente. Si la temperatura es muy alta, los buñuelos se dorarán rápidamente por fuera pero pueden quedar crudos en el centro. Lo ideal es mantener un fuego medio y freírlos de manera tranquila, sin colocar demasiados a la vez en la sartén.

Rinde: aproximadamente 15 a 20 buñuelos, según el tamaño.

Tiempo de preparación: 15 minutos.

Tiempo de cocción: 15 minutos aproximadamente.