Se suspendió la indagatoria a Fernando Cerimedo en la causa por intento de femicidio en Bolivia

La audiencia de medidas cautelares en la que debía definirse la prisión preventiva del argentino Fernando Cerimedo fue suspendida este jueves en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. La medida se resolvió debido a la llegada fuera de término del acusado y de los representantes del Ministerio Público a la sala ubicada en el piso 12. La fiscal Yolanda Aguilera detalló a medios locales que el imputado padeció un cuadro de descompensación en el camino.

Antes de que se confirmara la postergación, el exasesor político de Javier Milei formuló sus primeras declaraciones públicas tras la detención al ser abordado por los cronistas dentro de un ascensor del tribunal. Con el rostro cubierto con una capucha, asintió de forma gestual cuando le preguntaron si consideraba que la causa tenía una trasfondo político y negó haber citado a la víctima al hotel donde ocurrió el hecho. Acto seguido, entre lágrimas, alcanzó a manifestar: «Quiero ver a mis hijos».

El tribunal reprogramó el tratamiento de las medidas cautelares para evaluar el pedido de prisión preventiva formulado por la acusación.

La reacción de Cerimedo al llegar a la audiencia en el tribunal de Bolivia

“Solo quiero ver a mis hijos”



En medio de la grave acusación que enfrenta por el ataque contra Nadia Beller, Fernando Cerimedo rompió en llanto frente a los medios. pic.twitter.com/1z6a2FNxNZ — El Destape (@eldestapeweb) August 20, 2026

Qué dice la acusación a la que se enfrenta Fernando Cerimedo

De acuerdo con el expediente del caso, la Fiscalía sostiene que Cerimedo planificó el ataque armado contra su expareja, la abogada Nadia Beller, quien transita un embarazo de cuatro semanas. El dictamen plantea que el imputado convenció de manera sistemática a la víctima para que acudiera al establecimiento hotelero bajo la promesa de facilitarle personal de seguridad.

Las actuaciones judiciales indican que el acusado habría dirigido el ataque a distancia para que terceros dispararan contra la mujer. La imputación se apoya en cruzamientos de comunicaciones telemáticas, el relevamiento de la escena del crimen, peritajes fotográficos y un intento posterior de abandono del país. La agresión no se concretó por motivos ajenos a la voluntad del agresor.

Cerimedo resultó aprehendido la misma noche del suceso en el aeropuerto de Viru Viru, tras haber volado desde La Paz al enterarse del ataque denunciado por Beller. Permanece bajo arresto a la espera del avance de las actuaciones judiciales.