Cómo hacer galletas de avena y chocolate sin gluten: una receta fácil, saludable y casera
Paso a paso, cómo hacer galletas nutritivas y sin harinas refinadas, ideales para celíacos o alimentación consciente.
Las recetas caseras continúan siendo una de las opciones más elegidas a la hora de preparar alimentos rápidos, económicos y nutritivos. En este contexto, las galletas de avena y chocolate sin gluten se presentan como una alternativa ideal para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas o necesitan opciones aptas para personas celíacas.
Con ingredientes simples y una preparación rápida, estas galletas pueden consumirse en desayunos, meriendas o como colación durante el día.
Ingredientes
- 2 tazas de avena sin gluten certificada
- 1 banana madura (o 1 huevo como alternativa)
- 1/2 taza de azúcar mascabo o endulzante a gusto
- 1/3 taza de aceite (girasol o coco)
- 1/2 taza de chips de chocolate sin gluten
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten
- Opcional: nueces, almendras o pasas
Preparación paso a paso
- En un bowl, pisar la banana hasta obtener un puré uniforme.
- Agregar el aceite, el azúcar y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
- Incorporar la avena junto con el polvo de hornear y unir hasta formar una masa.
- Sumar los chips de chocolate y los ingredientes opcionales si se desean.
- Formar pequeñas porciones y colocarlas en una placa para horno, aplastándolas ligeramente.
- Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 12 a 15 minutos, hasta que estén doradas.
Una opción saludable y versátil
Estas galletas se destacan por su textura suave en el interior y ligeramente crocante en el exterior. Además, permiten múltiples variantes según el gusto de cada persona, ya sea reduciendo el azúcar o incorporando frutos secos.
El uso de avena certificada sin gluten las convierte en una opción apta para personas con celiaquía, cada vez más incorporada dentro de una alimentación consciente.
Se recomienda guardarlas en un frasco hermético. Pueden conservarse en buen estado durante aproximadamente cinco días en condiciones adecuadas.
