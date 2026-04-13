Budín de banana, avena y chocolate sin gluten: la receta fácil, húmeda y perfecta para la merienda
Con bananas maduras, avena apta y chocolate, este budín sin TACC es ideal para una merienda casera y fácil de preparar.
El budín de banana es uno de los clásicos de la repostería casera, pero también puede adaptarse fácilmente a versiones más saludables. Esta receta de budín de banana, avena y chocolate sin TACC es ideal para quienes siguen una alimentación libre de gluten o buscan una opción más nutritiva para el desayuno o la merienda.
La combinación de bananas maduras con avena certificada sin gluten y chips de chocolate genera una textura húmeda y un sabor naturalmente dulce, sin necesidad de agregar azúcar refinada. Además, es una preparación sencilla que se puede hacer con pocos ingredientes y en menos de una hora.
Una opción sin gluten, nutritiva y fácil de preparar
Este budín se destaca por su aporte de fibra gracias a la avena, mientras que las bananas aportan dulzor natural y humedad. Los chips de chocolate le suman un toque especial que lo convierte en una opción perfecta para acompañar el mate o el café.
Es importante utilizar avena certificada sin TACC para evitar la contaminación con gluten.
Ingredientes
- 3 bananas maduras
- 2 huevos
- 1 taza de avena sin TACC (puede ser arrollada o harina de avena)
- 2 cucharadas de aceite (de coco o neutro)
- 1 cucharadita de polvo de hornear sin TACC
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/3 taza de chips de chocolate sin TACC
- Opcional: 1 cucharada de miel o edulcorante si se desea más dulce
Paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Pisar las bananas en un bowl hasta obtener un puré.
- Agregar los huevos, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
- Incorporar la avena y el polvo de hornear. Integrar hasta lograr una mezcla homogénea.
- Añadir los chips de chocolate y mezclar suavemente.
- Verter la preparación en un molde para budín previamente aceitado o con papel manteca.
- Hornear durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.
- Dejar enfriar antes de desmoldar.
Consejos para que quede más húmedo
- Usar bananas bien maduras, con la cáscara oscura.
- No cocinarlo de más para evitar que se seque.
- Se puede agregar un puñado de nueces o almendras para sumar textura.
Este budín puede conservarse hasta tres días en un recipiente hermético y también se puede freezar en porciones. Es una alternativa práctica para tener algo casero listo para acompañar el mate o sumar a la vianda diaria.
