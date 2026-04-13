Budín de banana, avena y chocolate sin gluten: la receta fácil, húmeda y perfecta para la merienda

Con bananas maduras, avena apta y chocolate, este budín sin TACC es ideal para una merienda casera y fácil de preparar.

Por Redacción

Budín de banana sin gluten. Imagen ilustrativa.

El budín de banana es uno de los clásicos de la repostería casera, pero también puede adaptarse fácilmente a versiones más saludables. Esta receta de budín de banana, avena y chocolate sin TACC es ideal para quienes siguen una alimentación libre de gluten o buscan una opción más nutritiva para el desayuno o la merienda.

La combinación de bananas maduras con avena certificada sin gluten y chips de chocolate genera una textura húmeda y un sabor naturalmente dulce, sin necesidad de agregar azúcar refinada. Además, es una preparación sencilla que se puede hacer con pocos ingredientes y en menos de una hora.

Una opción sin gluten, nutritiva y fácil de preparar

Este budín se destaca por su aporte de fibra gracias a la avena, mientras que las bananas aportan dulzor natural y humedad. Los chips de chocolate le suman un toque especial que lo convierte en una opción perfecta para acompañar el mate o el café.

Es importante utilizar avena certificada sin TACC para evitar la contaminación con gluten.

Ingredientes

  • 3 bananas maduras
  • 2 huevos
  • 1 taza de avena sin TACC (puede ser arrollada o harina de avena)
  • 2 cucharadas de aceite (de coco o neutro)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin TACC
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1/3 taza de chips de chocolate sin TACC
  • Opcional: 1 cucharada de miel o edulcorante si se desea más dulce

Paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Pisar las bananas en un bowl hasta obtener un puré.
  3. Agregar los huevos, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien.
  4. Incorporar la avena y el polvo de hornear. Integrar hasta lograr una mezcla homogénea.
  5. Añadir los chips de chocolate y mezclar suavemente.
  6. Verter la preparación en un molde para budín previamente aceitado o con papel manteca.
  7. Hornear durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.
  8. Dejar enfriar antes de desmoldar.

Consejos para que quede más húmedo

  • Usar bananas bien maduras, con la cáscara oscura.
  • No cocinarlo de más para evitar que se seque.
  • Se puede agregar un puñado de nueces o almendras para sumar textura.

Este budín puede conservarse hasta tres días en un recipiente hermético y también se puede freezar en porciones. Es una alternativa práctica para tener algo casero listo para acompañar el mate o sumar a la vianda diaria.


