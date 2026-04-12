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Budín de acelga y pollo: versátil y nutritivo, perfecto para cenas rápidas y almuerzos

Una receta fácil, rendidora y saludable que combina verduras y proteínas en un solo plato. Perfecta para un almuerzo liviano, la vianda o una cena rápida.

Redacción

Por Redacción

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Budín de acelga y pollo: versátil y nutritivo, perfecto para cenas rápidas y almuerzos

Una receta fácil, rendidora y saludable que combina verduras y proteínas en un solo plato. Perfecta para un almuerzo liviano, la vianda o una cena rápida.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

cebolla mediana: 1

huevo: 2

leche: 200 ml

pechuga de pollo: 300 gr

acelga o espinaca: 1 manojo

maicena: 3 cucharadas

sal y pimienta: al gusto

El budín de acelga y pollo es una de esas recetas que combinan practicidad y sabor. Fácil de preparar, nutritivo y rendidor, es una opción perfecta para una cena liviana, un almuerzo acompañado de ensalada fresca o incluso para llevar en la vianda al trabajo.

Lo interesante de este plato es que aprovecha ingredientes simples y se adapta a lo que tengas en la heladera. Podés reemplazar la acelga por espinaca, variar el pan rallado entre común o integral y sumar un poco de queso para darle más cremosidad. Además, es una buena alternativa para incorporar verduras en la dieta de los más chicos gracias a su textura suave y sabor agradable.

Paso a paso para el budín de acelga y pollo

  1. Lavar la acelga y picarla finito.

  2. Cortar la cebolla en cubitos y sofreírla en una sartén con un chorrito de aceite hasta que esté transparente.

  3. Cocinar la pechuga de pollo en agua con sal o al vapor, y luego desmenuzarla o procesarla.

  4. En la misma sartén, cocinar la acelga hasta que se ablande. Escurrir bien si suelta líquido.

  5. En un bowl grande, unir el pollo, la acelga y la cebolla. Agregar los huevos, la leche y maicena. Condimentar con sal y pimienta.

  6. Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar o aceitar un molde para budín, volcar la mezcla y espolvorear con queso rallado si se desea.

  7. Hornear durante 25 a 35 minutos, hasta que el budín esté firme y dorado en la superficie.

  8. Dejar reposar unos minutos antes de desmoldar. Se puede disfrutar caliente, tibio o frío.

Una opción versátil: ideal para cualquier momento del día

Este budín es una opción versátil, saludable y rendidora que se adapta a cualquier momento del día. Una receta que demuestra que comer rico y balanceado también puede ser rápido y sencillo.

Imagen generada con IA.


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El budín de acelga y pollo es una de esas recetas que combinan practicidad y sabor. Fácil de preparar, nutritivo y rendidor, es una opción perfecta para una cena liviana, un almuerzo acompañado de ensalada fresca o incluso para llevar en la vianda al trabajo.

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