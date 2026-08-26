Torta nube de limón: súper esponjosa, húmeda y con mucho sabor

Si buscás una torta de limón liviana, aireada y con una miga bien tierna, esta receta es ideal. Tiene una textura suave, mucho perfume a limón y un glaseado que aporta el equilibrio justo entre dulzura y acidez.

Ingredientes

Para la torta

3 huevos

180 g de azúcar

120 ml de aceite neutro

120 ml de leche

Ralladura de 2 limones

Jugo de 1 limón

200 g de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Para el glaseado

120 g de azúcar impalpable

2 a 3 cucharadas de jugo de limón

Preparación

1. Batir los huevos con el azúcar

Colocá los huevos y el azúcar en un bowl y batí durante unos 5 minutos, hasta obtener una preparación clara, espumosa y con bastante volumen. Este paso es fundamental para conseguir la textura aireada característica de la torta nube.

2. Incorporar los ingredientes líquidos

Agregá el aceite de a poco y continuá mezclando. Luego incorporá la leche, la esencia de vainilla, la ralladura y el jugo de limón.

La ralladura aporta gran parte del aroma y permite conseguir un sabor a limón más intenso.

3. Incorporar la harina

Tamizá la harina leudante junto con la pizca de sal. Incorporala en dos o tres tandas, mezclando con una espátula y realizando movimientos envolventes.

Es importante no batir de más en este punto, porque eso puede hacer que la torta pierda parte del aire incorporado.

4. Cocinar

Volcá la preparación en un molde de budín o en un molde de torta de 22 a 24 centímetros, previamente enmantecado y enharinado.

Llevá a horno precalentado a 170 °C y cociná durante aproximadamente 35 a 45 minutos.

Para comprobar que está lista, introducí un palillo en el centro. Debe salir seco o con algunas migas húmedas, pero sin restos de masa líquida.

5. Enfriar

Retirá la torta del horno y dejala reposar unos 10 minutos dentro del molde. Después desmoldala y dejala enfriar completamente antes de colocar el glaseado.

Cómo preparar el glaseado de limón

Colocá el azúcar impalpable en un bowl y agregá dos cucharadas de jugo de limón. Mezclá hasta obtener una crema espesa y lisa.

Si está demasiado espesa, agregá unas gotas más de jugo. Si quedó demasiado líquida, sumá un poco más de azúcar impalpable.

Una vez que la torta esté completamente fría, distribuí el glaseado por encima y dejá que caiga por los bordes.

Trucos para que quede bien esponjosa