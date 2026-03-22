Chau huevos industriales: cómo hacer una versión saludable, sin TACC y con pocos ingredientes para Pascua

En la previa de Pascua, crece el interés por alternativas más saludables a los tradicionales huevos de chocolate. Una receta simple, con pocos ingredientes y apta para personas con celiaquía (sin TACC), propone una versión nutritiva que además se puede preparar en pocos minutos y sin equipamiento especial.

La propuesta se basa en el uso de chocolate amargo de alta pureza —mínimo 85% de cacao—, lo que reduce significativamente el contenido de azúcar en comparación con los productos industriales. Además, permite controlar los ingredientes y las porciones, un punto clave para quienes buscan una alimentación más equilibrada.

Ingredientes (para 3 porciones)

40 a 45 gramos de chocolate con al menos 85% de cacao (verificar que sea sin TACC)

1 cucharadita (2,5 ml) de aceite de coco virgen o prensado en frío

1 cucharadita (5 ml) de mantequilla de maní o de otro fruto seco (monoingrediente, sin agregados)

Frutos secos, semillas o frutas deshidratadas a gusto (controlar que no contengan azúcar agregada ni gluten)

Preparación paso a paso

Derretir el chocolate

Colocar el chocolate junto con el aceite de coco y la mantequilla de maní en un recipiente. Llevar a baño María, evitando que el agua hierva. Una vez que comienza a fundirse, retirar y mezclar para que el calor restante termine de derretirlo sin exponerlo a altas temperaturas. Preparar el molde

Disponer papel para horno sobre una superficie plana y colocar un cortante con forma de huevo (o el diseño deseado). Dar forma y decorar

Volcar el chocolate derretido dentro del molde y, antes de que solidifique, agregar frutos secos o semillas por encima. Enfriar y desmoldar

Dejar enfriar hasta que el chocolate endurezca. Luego retirar con cuidado del papel.

El uso de chocolate amargo no solo aporta un sabor más intenso, sino que también ayuda a moderar el consumo, ya que resulta menos adictivo que las versiones con alto contenido de azúcar. A su vez, al incorporar ingredientes naturales y sin procesar, esta receta se adapta a quienes buscan opciones más saludables sin resignar el espíritu de la tradición.