Chau huevos industriales: cómo hacer una versión saludable, sin TACC y con pocos ingredientes para Pascua
Con pocos ingredientes y en apenas minutos, esta receta propone una alternativa casera de huevos de chocolate más saludable, sin TACC y con menor contenido de azúcar para disfrutar en Pascua.
En la previa de Pascua, crece el interés por alternativas más saludables a los tradicionales huevos de chocolate. Una receta simple, con pocos ingredientes y apta para personas con celiaquía (sin TACC), propone una versión nutritiva que además se puede preparar en pocos minutos y sin equipamiento especial.
La propuesta se basa en el uso de chocolate amargo de alta pureza —mínimo 85% de cacao—, lo que reduce significativamente el contenido de azúcar en comparación con los productos industriales. Además, permite controlar los ingredientes y las porciones, un punto clave para quienes buscan una alimentación más equilibrada.
Ingredientes (para 3 porciones)
- 40 a 45 gramos de chocolate con al menos 85% de cacao (verificar que sea sin TACC)
- 1 cucharadita (2,5 ml) de aceite de coco virgen o prensado en frío
- 1 cucharadita (5 ml) de mantequilla de maní o de otro fruto seco (monoingrediente, sin agregados)
- Frutos secos, semillas o frutas deshidratadas a gusto (controlar que no contengan azúcar agregada ni gluten)
Preparación paso a paso
- Derretir el chocolate
Colocar el chocolate junto con el aceite de coco y la mantequilla de maní en un recipiente. Llevar a baño María, evitando que el agua hierva. Una vez que comienza a fundirse, retirar y mezclar para que el calor restante termine de derretirlo sin exponerlo a altas temperaturas.
- Preparar el molde
Disponer papel para horno sobre una superficie plana y colocar un cortante con forma de huevo (o el diseño deseado).
- Dar forma y decorar
Volcar el chocolate derretido dentro del molde y, antes de que solidifique, agregar frutos secos o semillas por encima.
- Enfriar y desmoldar
Dejar enfriar hasta que el chocolate endurezca. Luego retirar con cuidado del papel.
El uso de chocolate amargo no solo aporta un sabor más intenso, sino que también ayuda a moderar el consumo, ya que resulta menos adictivo que las versiones con alto contenido de azúcar. A su vez, al incorporar ingredientes naturales y sin procesar, esta receta se adapta a quienes buscan opciones más saludables sin resignar el espíritu de la tradición.
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