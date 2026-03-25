Cómo preparar un pastel de garbanzos y cacao: receta saludable sin harinas para disfrutar

El pastel de garbanzos y cacao se consolida como la opción inteligente para las meriendas de marzo en 2026. Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), las legumbres son una fuente fundamental de fibra soluble, proteínas de origen vegetal y minerales esenciales.

El desafío de este plato reside en el equilibrio de humedades: lograr un pastel que sea tierno y esponjoso por dentro pero con una costra dorada por fuera, utilizando técnicas que resalten el sabor genuino del cacao sin depender de ultraprocesados ni exceso de grasas saturadas.

Cómo hacer pastel de garbanzos y cacao

Dulzor natural: técnica para concentrar el sabor de los dátiles

La clave de este pastel reside en la calidad y el tratamiento de la fruta seca. Las fuentes oficiales de gastronomía saludable sugieren utilizar dátiles naturales, ricos en azúcares y fibra.

Al remojar los dátiles en agua caliente y procesarlos hasta lograr una pasta suave, no solo endulzamos la preparación de forma natural, sino que aportamos humedad y untuosidad, permitiendo prescindir totalmente de azúcares añadidos o edulcorantes artificiales, cumpliendo con los estándares de salud actuales.

Cómo hacer pastel de garbanzos y cacao

Garbanzos y proteína: técnica de ligue saludable sin harinas blancas

Utilizar garbanzos cocidos como base de este pastel es la estrategia nutricional de esta receta. Para que actúe como una estructura sólida pero aireada, se sugiere procesar los garbanzos junto con el cacao amargo, huevo, leche descremada o una bebida vegetal neutra, y la pasta de dátiles. Esta mezcla se presiona firmemente en el fondo de la asadera.

Al alternar capas de la mezcla de garbanzos y cacao y un rehogado de nueces picadas o semillas, logramos una textura robusta y agradable al paladar. El uso de especias como la vainilla y una pizca de café instantáneo es el secreto oficial para potenciar el aroma y el sabor a chocolate, sin necesidad de añadir calorías vacías.

Cómo hacer pastel de garbanzos y cacao

Gratinado nutritivo y seguridad alimentaria

El toque final de este pastel es el gratinado saludable. Mezclar un poco de cacao con nueces picadas, almendras laminadas y una cucharadita de miel genera una costra crocante y nutritiva. Según SENASA, al ser un plato que combina legumbres, cereales y huevo, debe cocinarse hasta que el centro del pastel alcance una temperatura de seguridad (70°C) y esté firme al tacto.

Este pastel se mantiene en perfectas condiciones en la heladera hasta por 48 horas, siendo una opción ideal para meal prep, cubriendo los tres grupos de alimentos esenciales: fibras, carbohidratos complejos y vitaminas en una sola pieza.

Cómo hacer pastel de garbanzos y cacao: ingredientes básicos para una fuente mediana