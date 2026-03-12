Cómo preparar un delicioso pastel de espinaca y ricota: tips para evitar que quede acuoso

El pastel de espinaca y ricota se ha consolidado como el aliado perfecto para las cenas de marzo, cuando la rutina exige platos rápidos pero nutritivos. Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina, las hojas verdes oscuras son fundamentales para el aporte de ácido fólico y minerales esenciales.

El desafío técnico de este pastel es la gestión de los líquidos; una espinaca mal escurrida puede arruinar la consistencia. Al combinarla con ricota magra, creamos una estructura proteica sólida que no necesita de harinas para mantenerse firme. En esta nota, te enseñamos la técnica oficial para transformar un atado de espinacas en un plato de alta cocina saludable.

El secreto del escurrido: técnica para un pastel con cuerpo

La mayor queja sobre esta preparación es que el plato queda acuoso. La recomendación de los especialistas es el «blanqueo seco«: saltear las hojas de espinaca fresca apenas un minuto en una sartén caliente sin agua, o cocinarlas al vapor.

Una vez cocidas, es vital presionarlas firmemente dentro de un colador o usar un paño limpio para extraer hasta la última gota de líquido. Este paso garantiza que, al mezclarla con la ricota y el huevo, el pastel mantenga su forma al ser cortado, logrando esa textura aireada y consistente que tanto gusta.

La ricota como superalimento: elección y condimento

Para que esta receta cumpla con los estándares de salud actuales, la elección de la ricota es clave. Las autoridades sanitarias sugieren optar por versiones magras o de baja humedad. Para elevar el perfil de sabor sin sumar sodio, la ciencia culinaria recomienda el uso de ralladura de limón, pimienta negra y una pizca de nuez moscada, especias que realzan las notas lácteas de forma natural.

Al integrar el huevo (que actúa como ligue) y un poco de queso parmesano de buena calidad, logramos un relleno que es una «bomba» de nutrientes, ideal para deportistas o para el crecimiento de los más chicos.

Horneado y versatilidad: del horno a la vianda

Este pastel se destaca por su versatilidad. Puede prepararse en una asadera grande o en moldes individuales para muffins, facilitando el control de porciones. Según los lineamientos de seguridad alimentaria de SENASA, al contener huevo y lácteos, es fundamental que el horneado llegue al punto de cuajado completo (aproximadamente 20-25 minutos a 180°C).

Para la vianda del día siguiente, es un plato que se comporta de manera excelente: se puede consumir frío o caliente, manteniendo su estructura y sabor, lo que lo convierte en el «comodín» saludable para cerrar la semana con éxito.

Cómo hacer pastel de espinaca y ricota: ingredientes básicos para una fuente mediana