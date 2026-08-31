Cómo hacer postre de vainillas, banana y dulce de leche: fácil, fresco y sin horno

El postre de banana y dulce de leche que se prepara en pocos minutos y va a la heladera. Foto: ilustrativa.

Si buscás un postre casero, fácil y rendidor, esta combinación de vainillas, banana y dulce de leche es una apuesta segura. Se prepara en pocos minutos, no necesita horno y, después de unas horas en la heladera, queda cremoso y fresco.

Además, es una de esas recetas que permiten aprovechar ingredientes que suelen estar en casa y adaptar las cantidades según el tamaño de la fuente.

Ingredientes

1 paquete de vainillas

3 bananas

400 g de dulce de leche

400 ml de crema de leche

3 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 taza de leche

Opcional: cacao amargo, chocolate rallado o nueces para decorar

Cómo hacer el postre de vainillas, banana y dulce de leche

1. Preparar la crema.

Batir la crema de leche bien fría junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una crema firme. Reservar en la heladera.

2. Preparar las vainillas.

Pasar rápidamente las vainillas por la leche. No hay que dejarlas demasiado tiempo porque pueden desarmarse.

3. Armar la primera capa.

Colocar las vainillas en la base de una fuente, cubriendo toda la superficie.

4. Agregar el dulce de leche.

Distribuir una capa de dulce de leche sobre las vainillas. Si está demasiado firme, se puede mezclar con una o dos cucharadas de leche para facilitar el armado.

5. Incorporar las bananas.

Cortar las bananas en rodajas y acomodarlas sobre el dulce de leche.

6. Sumar la crema.

Cubrir las bananas con una capa generosa de crema batida.

7. Repetir las capas.

Si la fuente lo permite, repetir el procedimiento con otra capa de vainillas, dulce de leche, banana y crema.

8. Decorar y llevar a la heladera.

Terminar con crema y decorar con chocolate rallado, cacao amargo o nueces picadas.

Llevar a la heladera durante al menos 3 horas. Si reposa toda la noche, las vainillas absorben mejor la humedad y el postre queda todavía más compacto y sabroso.

Un truco para que las bananas no se oscurezcan

Para que las rodajas mantengan mejor su aspecto, conviene cortar las bananas justo antes de armar el postre. También se pueden pincelar suavemente con unas gotas de jugo de limón, sin excederse para que el sabor no domine la preparación.

Este postre también puede prepararse con una capa de chocolate rallado, cacao, merengues o nueces. Para una versión todavía más golosa, se puede sumar chocolate derretido entre las capas.

Lo importante es respetar el tiempo de frío: cuanto más tiempo pase en la heladera, mejor se integran las vainillas con el dulce de leche, la banana y la crema.