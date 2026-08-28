Panqueques 2-2-2: la receta fácil que se prepara con tres ingredientes

Los panqueques 2-2-2 son una de esas recetas fáciles de recordar y perfectas para tener a mano cuando se busca preparar algo casero sin demasiadas complicaciones. La fórmula lleva 2 huevos, 2 tazas de leche y 2 tazas de harina y permite obtener una buena cantidad de panqueques finos y suaves.

Ingredientes

2 huevos

2 tazas de leche

2 tazas de harina

Una pizca de sal

Manteca o aceite, cantidad necesaria para la sartén

Preparación

Batir los huevos. Colocar los huevos en un bowl y batirlos ligeramente. Agregar la leche. Incorporar las 2 tazas de leche y mezclar. Sumar la harina. Añadir las 2 tazas de harina de a poco, mientras se mezcla para evitar que se formen grumos. Condimentar. Agregar una pizca de sal y continuar mezclando hasta obtener una preparación líquida y homogénea. Cocinar los panqueques. Calentar una sartén antiadherente y untarla con una pequeña cantidad de manteca o aceite. Verter un cucharón de mezcla y mover la sartén para distribuirla en una capa fina. Dar vuelta. Cocinar durante aproximadamente 1 minuto, hasta que los bordes comiencen a despegarse y la base esté dorada. Dar vuelta y cocinar unos segundos más. Repetir. Continuar hasta terminar toda la preparación.

Estos panqueques pueden servirse tanto con opciones dulces como saladas. Para una versión clásica, se pueden rellenar con dulce de leche, azúcar, mermelada o frutas. También funcionan como base para preparaciones saladas, con queso, jamón, verduras o distintas salsas.

La clave está en lograr una mezcla fluida, sin grumos y no demasiado espesa. Si después del primer panqueque la preparación resulta muy densa, se puede agregar un pequeño chorrito de leche hasta alcanzar la consistencia adecuada.