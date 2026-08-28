Panqueques 2-2-2: la receta fácil que se prepara con tres ingredientes
Una preparación sencilla, económica y fácil de recordar que se convirtió en una alternativa para quienes buscan resolver algo dulce sin complicarse en la cocina.
Los panqueques 2-2-2 son una de esas recetas fáciles de recordar y perfectas para tener a mano cuando se busca preparar algo casero sin demasiadas complicaciones. La fórmula lleva 2 huevos, 2 tazas de leche y 2 tazas de harina y permite obtener una buena cantidad de panqueques finos y suaves.
Ingredientes
- 2 huevos
- 2 tazas de leche
- 2 tazas de harina
- Una pizca de sal
- Manteca o aceite, cantidad necesaria para la sartén
Preparación
- Batir los huevos. Colocar los huevos en un bowl y batirlos ligeramente.
- Agregar la leche. Incorporar las 2 tazas de leche y mezclar.
- Sumar la harina. Añadir las 2 tazas de harina de a poco, mientras se mezcla para evitar que se formen grumos.
- Condimentar. Agregar una pizca de sal y continuar mezclando hasta obtener una preparación líquida y homogénea.
- Cocinar los panqueques. Calentar una sartén antiadherente y untarla con una pequeña cantidad de manteca o aceite. Verter un cucharón de mezcla y mover la sartén para distribuirla en una capa fina.
- Dar vuelta. Cocinar durante aproximadamente 1 minuto, hasta que los bordes comiencen a despegarse y la base esté dorada. Dar vuelta y cocinar unos segundos más.
- Repetir. Continuar hasta terminar toda la preparación.
Estos panqueques pueden servirse tanto con opciones dulces como saladas. Para una versión clásica, se pueden rellenar con dulce de leche, azúcar, mermelada o frutas. También funcionan como base para preparaciones saladas, con queso, jamón, verduras o distintas salsas.
La clave está en lograr una mezcla fluida, sin grumos y no demasiado espesa. Si después del primer panqueque la preparación resulta muy densa, se puede agregar un pequeño chorrito de leche hasta alcanzar la consistencia adecuada.
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