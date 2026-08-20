Cómo hacer torta alemana de crema: una receta casera, suave y dorada

La torta alemana de crema es una preparación de masa suave y levada, cubierta con una capa de crema pastelera y azúcar. Su particularidad está en el contraste entre una base aireada y ligeramente dulce y una cobertura cremosa que, durante la cocción, forma una superficie dorada.

Es una receta que se vincula con la tradición de la repostería alemana y con preparaciones centroeuropeas a base de masas con levadura. En distintas versiones puede encontrarse con crema, frutas, streusel o cubiertas de azúcar y manteca.

Ingredientes

Para la masa

500 g de harina 0000

25 g de levadura fresca

100 g de azúcar

2 huevos

100 g de manteca

200 ml de leche tibia

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Para la crema

500 ml de leche

2 yemas

100 g de azúcar

40 g de fécula de maíz

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para la cubierta

50 g de manteca

3 cucharadas de azúcar

Preparación

Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada del azúcar y dejar reposar unos minutos.

En un recipiente colocar la harina, el azúcar restante y la sal. Incorporar los huevos, la manteca, la esencia de vainilla y la mezcla de levadura. Amasar hasta obtener una masa lisa y elástica. Tapar y dejar levar hasta que duplique su volumen.

Para la crema, mezclar las yemas con el azúcar y la fécula. Agregar la leche de manera gradual y cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente hasta que la preparación espese. Retirar del fuego, incorporar la vainilla y dejar enfriar.

Estirar la masa y colocarla en un molde enmantecado. Dejar levar nuevamente durante unos 20 minutos. Distribuir la crema sobre la superficie y hacer pequeños huecos con los dedos. Colocar allí trozos de manteca y terminar con azúcar.

Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 30 a 40 minutos, hasta que la masa esté dorada y la superficie de la crema haya tomado color. Dejar enfriar antes de cortar.