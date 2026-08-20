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Cómo hacer torta alemana de crema: una receta casera, suave y dorada

Una masa esponjosa, crema pastelera y una cubierta de azúcar se combinan en esta clásica preparación, ideal para acompañar el mate o el café.

Redacción

Por Redacción

El secreto de una buena torta alemana de crema. Foto ilustrativa.

El secreto de una buena torta alemana de crema. Foto ilustrativa.

La torta alemana de crema es una preparación de masa suave y levada, cubierta con una capa de crema pastelera y azúcar. Su particularidad está en el contraste entre una base aireada y ligeramente dulce y una cobertura cremosa que, durante la cocción, forma una superficie dorada.

Es una receta que se vincula con la tradición de la repostería alemana y con preparaciones centroeuropeas a base de masas con levadura. En distintas versiones puede encontrarse con crema, frutas, streusel o cubiertas de azúcar y manteca.

Ingredientes

Para la masa

  • 500 g de harina 0000
  • 25 g de levadura fresca
  • 100 g de azúcar
  • 2 huevos
  • 100 g de manteca
  • 200 ml de leche tibia
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal

Para la crema

  • 500 ml de leche
  • 2 yemas
  • 100 g de azúcar
  • 40 g de fécula de maíz
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para la cubierta

  • 50 g de manteca
  • 3 cucharadas de azúcar

Preparación

Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharada del azúcar y dejar reposar unos minutos.

En un recipiente colocar la harina, el azúcar restante y la sal. Incorporar los huevos, la manteca, la esencia de vainilla y la mezcla de levadura. Amasar hasta obtener una masa lisa y elástica. Tapar y dejar levar hasta que duplique su volumen.

Para la crema, mezclar las yemas con el azúcar y la fécula. Agregar la leche de manera gradual y cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente hasta que la preparación espese. Retirar del fuego, incorporar la vainilla y dejar enfriar.

Estirar la masa y colocarla en un molde enmantecado. Dejar levar nuevamente durante unos 20 minutos. Distribuir la crema sobre la superficie y hacer pequeños huecos con los dedos. Colocar allí trozos de manteca y terminar con azúcar.

Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 30 a 40 minutos, hasta que la masa esté dorada y la superficie de la crema haya tomado color. Dejar enfriar antes de cortar.


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Receta fácil

La torta alemana de crema es una preparación de masa suave y levada, cubierta con una capa de crema pastelera y azúcar. Su particularidad está en el contraste entre una base aireada y ligeramente dulce y una cobertura cremosa que, durante la cocción, forma una superficie dorada.

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