Cómo hacer tabletas de frutos secos y chocolate: una receta fácil, crocante y deliciosa

Tabletas caseras de chocolate con frutos secos, una receta fácil, crocante y con pocos ingredientes. Foto gentileza.

Las tabletas de frutos secos y chocolate son una alternativa sencilla para quienes buscan preparar algo dulce en casa. Combinan la textura crocante de las almendras, nueces y avellanas con la suavidad del chocolate, en una receta que no requiere técnicas complicadas ni demasiados ingredientes.

Además, se pueden personalizar con los frutos secos que tengas disponibles y conservar durante varios días.

Ingredientes para preparar tabletas de chocolate y frutos secos

200 gramos de chocolate semiamargo o con leche.

50 gramos de almendras.

50 gramos de nueces.

30 gramos de avellanas.

20 gramos de pistachos.

Una pizca de sal (opcional).

Paso a paso: cómo hacer tabletas de frutos secos y chocolate

1. Preparar los frutos secos. Picá las nueces, almendras, avellanas y pistachos en trozos medianos. Si querés potenciar su sabor, podés tostarlos unos minutos en una sartén a fuego bajo.

2. Derretir el chocolate. Cortá el chocolate en trozos pequeños y llevalo a baño María o al microondas en intervalos de 20 segundos, mezclando hasta conseguir una preparación lisa y uniforme.

3. Armar las tabletas. Colocá papel manteca sobre una bandeja y distribuí el chocolate derretido formando una capa de aproximadamente medio centímetro de espesor.

4. Agregar los frutos secos. Repartí los frutos secos por toda la superficie y presioná suavemente para que queden adheridos al chocolate. Si te gusta, sumá una pizca de sal.

5. Dejar enfriar. Llevá la bandeja a la heladera durante una o dos horas, hasta que el chocolate esté completamente firme. Después, retiralo del papel manteca y cortalo en tabletas o trozos irregulares.

El truco para que queden crocantes y deliciosas

Un secreto para mejorar esta receta es tostar previamente los frutos secos. Este paso ayuda a intensificar su sabor y aporta una textura más crocante.

También es importante no mezclar los frutos secos con el chocolate cuando todavía están calientes, para evitar que la preparación pierda consistencia.

Cómo conservarlas: guardá las tabletas en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco o en la heladera, especialmente si hace calor. Así estarán listas para disfrutar cuando tengas ganas de algo dulce.