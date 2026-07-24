AUH con discapacidad: cuánto se cobrará en agosto 2026 con la nueva movilidad y la Tarjeta Alimentar

En el marco del esquema de movilidad mensual regulado por el Decreto 274/2024, las familias que cuentan con integrantes con certificación de discapacidad percibirán un reajuste en sus ingresos ordinarios. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 1,89% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad para agosto 2026, tomando la variación exacta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio reportado por INDEC.

Al sumarse de forma automatizada los subsidios nutricionales del Ministerio de Capital Humano, que se pagan a través de ANSES, los ingresos consolidados de bolsillo de estos hogares experimentarán una recomposición clave antes del inicio de las liquidaciones mensuales.

Los montos de la AUH con discapacidad de ANSES: valores generales y pago por retención

Con la entrada en vigencia del reajuste por inflación del 1,89%, el haber bruto de la AUH con discapacidad de ANSES pasará de los $482.062, cobrados en julio, a un valor de $491.173 por cada titular.

Sin embargo, debido a que el organismo retiene por norma el 20% mensual hasta la entrega de la Libreta sanitaria y escolar, la liquidación en mano se compone de la siguiente manera:

Monto Bruto Total: $491.173.

Retención del 20%: $98.234,60.

Cobro directo de bolsillo: $392.938,40.

Es importante remarcar que aquellos hogares con niños de hasta 5 años inclusive, cuyos controles sanitarios y esquemas de vacunación son validados de forma remota entre el Ministerio de Salud y ANSES, perciben el 100% de la prestación sin deducciones, alcanzando la cifra plena de $491.173.

El cobro diferencial en Río Negro, Neuquén y la Patagonia

Para los beneficiarios radicados en la Patagonia (Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Partido de Patagones), ANSES aplica el adicional por zona desfavorable, elevando las escalas por el mayor costo de vida regional:

Monto Bruto Patagónico: $638.526.

Retención del 20%: $127.705,20.

Cobro directo de bolsillo: $510.820,80.

Tarjeta Alimentar para AUH con discapacidad: cobro unificado sin límite de edad

A diferencia del régimen general, las familias que cobran la AUH con discapacidad tienen el derecho de acceder a la Tarjeta Alimentar otorgada por el Ministerio de Capital Humano sin límite de edad.

Este beneficio se asigna de forma automática cruzando datos con ANSES, manteniendo sus valores vigentes en $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) y $149.425 (tres o más hijos).

Al unificar ambos desembolsos en agosto 2026, una familia con un hijo con discapacidad percibirá:

Nivel General: $465.188,40 total ($392.938,40 de AUH directa + $72.250 de Tarjeta Alimentar).

Zona Patagónica: $583.070,80 total ($510.820,80 de AUH directa + $72.250 de Tarjeta Alimentar).

ANSES: el impacto del Complemento Leche 1000 Días para menores de 3 años

Asimismo, los hogares que reciben la AUH con discapacidad y tienen niños en la primera infancia (de hasta 3 años de edad) suman la acreditación del Complemento Leche del Plan 1000 Días. Al estar sujeto a la movilidad mensual de ANSES, este plus de nutrición subirá a $56.897 en agosto 2026.

Integrando este tercer concepto, el ingreso total de bolsillo alcanzará los $522.085,40 a nivel general y se elevará a los $639.967,80 en las provincias del sur.

Los titulares pueden consultar las fechas exactas de cobro por DNI y el desglose de su liquidación, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma Mi ANSES.