Cómo hacer un arrollado con crema de queso y frutos rojos perfecto para la mesa de verano

Con la llegada del calor y las celebraciones navideñas, las recetas frescas y fáciles se convierten en protagonistas. Graciela Martínez, desde Buenos Aires, comparte su versión de un arrollado con crema de queso y frutos rojos, un postre que combina suavidad, frescura y un toque frutal, ideal para acompañar la hora del brindis.

Ingredientes (8-10 porciones)

1 plancha de pionono puede ser comprado o casero.

Frutos rojos en almíbar: arándanos, frutillas y cerezas.

Crema de queso:

150 g de queso crema (Mendicrim o similar) o mascarpone.

150 g de crema de leche.

2 cucharadas de azúcar impalpable.

Esencia de vainilla.

Paso a paso del arrollado con crema y frutos rojos

Preparar el pionono: El pionono casero siempre dará mejor resultado, pero se puede usar comprado. Reservar. Hacer la crema de queso: Batir el queso crema o mascarpone con el azúcar, la esencia de vainilla y la crema hasta obtener copos firmes. Mantener en frío hasta usar. Armar el arrollado: Extender la mitad de la crema sobre el pionono. Distribuir los frutos en almíbar escurridos. Enrollar con cuidado, ayudándose del papel manteca. Enfriar un rato. Cubrir y decorar: Retirar el papel, cubrir con el resto de la crema y decorar con los frutos rojos. Refrigerar hasta el momento de servir. Detalle final: Para dar el efecto de «tronco», pasar un tenedor sobre la superficie de crema ya cubierta, imitando la textura de la corteza.

Pionono casero rápido

Ingredientes:

4 huevos

100 g azúcar

100 g harina

1 cdta. vainilla

1 pizca de sal

Preparación:

Batir huevos, azúcar y sal hasta que duplique volumen. Agregar vainilla. Incorporar la harina con movimientos suaves. Verter en bandeja forrada con papel manteca y hornear 10-12 min a 180 °C. Retirar, cubrir con paño húmedo, enrollar y dejar enfriar.

Este postre es ligero, fácil de preparar y perfecto para compartir en reuniones de verano, ofreciendo un toque navideño sin necesidad de horno. Ideal para quienes buscan recetas rápidas pero con presentación elegante.