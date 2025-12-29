ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Tendencias

Cómo hacer un arrollado con crema de queso y frutos rojos perfecto para la mesa de verano

Una receta práctica para quienes buscan un dulce festivo sin complicaciones y con ingredientes sencillos.

Redacción

Por Redacción

Con la llegada del calor y las celebraciones navideñas, las recetas frescas y fáciles se convierten en protagonistas. Graciela Martínez, desde Buenos Aires, comparte su versión de un arrollado con crema de queso y frutos rojos, un postre que combina suavidad, frescura y un toque frutal, ideal para acompañar la hora del brindis.

Ingredientes (8-10 porciones)

    • 1 plancha de pionono puede ser comprado o casero.
    • Frutos rojos en almíbar: arándanos, frutillas y cerezas.

    Crema de queso:

    • 150 g de queso crema (Mendicrim o similar) o mascarpone.
    • 150 g de crema de leche.
    • 2 cucharadas de azúcar impalpable.
    • Esencia de vainilla.

    Paso a paso del arrollado con crema y frutos rojos

    1. Preparar el pionono: El pionono casero siempre dará mejor resultado, pero se puede usar comprado. Reservar.
    2. Hacer la crema de queso: Batir el queso crema o mascarpone con el azúcar, la esencia de vainilla y la crema hasta obtener copos firmes. Mantener en frío hasta usar.
    3. Armar el arrollado: Extender la mitad de la crema sobre el pionono. Distribuir los frutos en almíbar escurridos. Enrollar con cuidado, ayudándose del papel manteca. Enfriar un rato.
    4. Cubrir y decorar: Retirar el papel, cubrir con el resto de la crema y decorar con los frutos rojos. Refrigerar hasta el momento de servir.
    5. Detalle final: Para dar el efecto de «tronco», pasar un tenedor sobre la superficie de crema ya cubierta, imitando la textura de la corteza.

    Pionono casero rápido

    Ingredientes:

    • 4 huevos
    • 100 g azúcar
    • 100 g harina
    • 1 cdta. vainilla
    • 1 pizca de sal

    Preparación:

    1. Batir huevos, azúcar y sal hasta que duplique volumen. Agregar vainilla.
    2. Incorporar la harina con movimientos suaves.
    3. Verter en bandeja forrada con papel manteca y hornear 10-12 min a 180 °C.
    4. Retirar, cubrir con paño húmedo, enrollar y dejar enfriar.

    Este postre es ligero, fácil de preparar y perfecto para compartir en reuniones de verano, ofreciendo un toque navideño sin necesidad de horno. Ideal para quienes buscan recetas rápidas pero con presentación elegante.


    Temas

    Cómo hacer

    Gastronomía

    Receta fácil

    Con la llegada del calor y las celebraciones navideñas, las recetas frescas y fáciles se convierten en protagonistas. Graciela Martínez, desde Buenos Aires, comparte su versión de un arrollado con crema de queso y frutos rojos, un postre que combina suavidad, frescura y un toque frutal, ideal para acompañar la hora del brindis.

    Registrate gratis

    Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

    Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

    Últimas noticias

    Comentarios