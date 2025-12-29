Cómo hacer un arrollado con crema de queso y frutos rojos perfecto para la mesa de verano
Una receta práctica para quienes buscan un dulce festivo sin complicaciones y con ingredientes sencillos.
Con la llegada del calor y las celebraciones navideñas, las recetas frescas y fáciles se convierten en protagonistas. Graciela Martínez, desde Buenos Aires, comparte su versión de un arrollado con crema de queso y frutos rojos, un postre que combina suavidad, frescura y un toque frutal, ideal para acompañar la hora del brindis.
Ingredientes (8-10 porciones)
- 1 plancha de pionono puede ser comprado o casero.
- Frutos rojos en almíbar: arándanos, frutillas y cerezas.
Crema de queso:
- 150 g de queso crema (Mendicrim o similar) o mascarpone.
- 150 g de crema de leche.
- 2 cucharadas de azúcar impalpable.
- Esencia de vainilla.
Paso a paso del arrollado con crema y frutos rojos
- Preparar el pionono: El pionono casero siempre dará mejor resultado, pero se puede usar comprado. Reservar.
- Hacer la crema de queso: Batir el queso crema o mascarpone con el azúcar, la esencia de vainilla y la crema hasta obtener copos firmes. Mantener en frío hasta usar.
- Armar el arrollado: Extender la mitad de la crema sobre el pionono. Distribuir los frutos en almíbar escurridos. Enrollar con cuidado, ayudándose del papel manteca. Enfriar un rato.
- Cubrir y decorar: Retirar el papel, cubrir con el resto de la crema y decorar con los frutos rojos. Refrigerar hasta el momento de servir.
- Detalle final: Para dar el efecto de «tronco», pasar un tenedor sobre la superficie de crema ya cubierta, imitando la textura de la corteza.
Pionono casero rápido
Ingredientes:
- 4 huevos
- 100 g azúcar
- 100 g harina
- 1 cdta. vainilla
- 1 pizca de sal
Preparación:
- Batir huevos, azúcar y sal hasta que duplique volumen. Agregar vainilla.
- Incorporar la harina con movimientos suaves.
- Verter en bandeja forrada con papel manteca y hornear 10-12 min a 180 °C.
- Retirar, cubrir con paño húmedo, enrollar y dejar enfriar.
Este postre es ligero, fácil de preparar y perfecto para compartir en reuniones de verano, ofreciendo un toque navideño sin necesidad de horno. Ideal para quienes buscan recetas rápidas pero con presentación elegante.
