Budín de naranja, nuez y chocolate: una receta fácil, húmeda y perfecta para la merienda
Una receta simple y casera que combina el sabor cítrico de la naranja con el crocante de las nueces y el toque irresistible del chocolate.
Una opción simple, rendidora y con mucho sabor para acompañar el mate o el café. Esta versión en formato budín mantiene la humedad y la intensidad de la receta original, pero con una cocción adaptada para lograr una textura más esponjosa y fácil de cortar en rodajas.
Ingredientes
- 3 huevos
- 150 gramos de azúcar mascabo
- 50 gramos de harina integral
- 200 gramos de harina 0000
- 1 cucharadita de bicarbonato
- 15 gramos de polvo de hornear
- 50 cc de aceite
- Ralladura y jugo de 1 naranja
- Nueces, a gusto
- Chips de chocolate, a gusto
Preparación
- En un bowl, mezclar los huevos con el azúcar mascabo hasta integrar bien.
- Incorporar la ralladura y el jugo de naranja junto con el aceite, y continuar mezclando.
- Agregar las harinas, el bicarbonato y el polvo de hornear previamente tamizados. Unir hasta obtener una preparación homogénea.
- Sumar las nueces y los chips de chocolate, integrando con movimientos envolventes.
- Volcar la mezcla en una budinera previamente engrasada y enharinada.
- Llevar a horno precalentado a temperatura moderada (170–180°C) durante 30 a 40 minutos. Se recomienda controlar la cocción con un palillo: debe salir seco.
Claves para un buen resultado
- Al ser más alto que una torta, el budín requiere mayor tiempo de cocción.
- Para intensificar el sabor cítrico y la humedad, se puede agregar un poco más de jugo de naranja.
- Una vez fuera del horno, se puede pincelar con jugo o almíbar liviano para potenciar la textura.
Ideal para cualquier momento del día, este budín combina lo mejor de los frutos secos, el chocolate y el toque fresco de la naranja en una preparación práctica y accesible.
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