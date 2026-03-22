Budín de naranja, nuez y chocolate: una receta fácil, húmeda y perfecta para la merienda

Una opción simple, rendidora y con mucho sabor para acompañar el mate o el café. Esta versión en formato budín mantiene la humedad y la intensidad de la receta original, pero con una cocción adaptada para lograr una textura más esponjosa y fácil de cortar en rodajas.

Ingredientes

3 huevos

150 gramos de azúcar mascabo

50 gramos de harina integral

200 gramos de harina 0000

1 cucharadita de bicarbonato

15 gramos de polvo de hornear

50 cc de aceite

Ralladura y jugo de 1 naranja

Nueces, a gusto

Chips de chocolate, a gusto

Preparación

En un bowl, mezclar los huevos con el azúcar mascabo hasta integrar bien.

Incorporar la ralladura y el jugo de naranja junto con el aceite, y continuar mezclando.

Agregar las harinas, el bicarbonato y el polvo de hornear previamente tamizados. Unir hasta obtener una preparación homogénea.

Sumar las nueces y los chips de chocolate, integrando con movimientos envolventes.

Volcar la mezcla en una budinera previamente engrasada y enharinada.

Llevar a horno precalentado a temperatura moderada (170–180°C) durante 30 a 40 minutos. Se recomienda controlar la cocción con un palillo: debe salir seco.

Claves para un buen resultado

Al ser más alto que una torta, el budín requiere mayor tiempo de cocción.

Para intensificar el sabor cítrico y la humedad, se puede agregar un poco más de jugo de naranja.

Una vez fuera del horno, se puede pincelar con jugo o almíbar liviano para potenciar la textura.

Ideal para cualquier momento del día, este budín combina lo mejor de los frutos secos, el chocolate y el toque fresco de la naranja en una preparación práctica y accesible.