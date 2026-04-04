Cómo hacer un huerto vertical en casa: optimizá el espacio y cultivá tus propios alimentos
Cada vez más personas apuestan al huerto vertical para aprovechar balcones, patios y hasta paredes interiores. Es práctico, sustentable y permite cultivar en poco espacio. Paso a paso, cómo hacerlo en casa.
En tiempos donde el espacio es cada vez más limitado, el huerto vertical se convirtió en una solución ideal para quienes quieren cultivar en casa sin necesidad de un jardín amplio. Esta técnica permite aprovechar paredes, balcones o rincones poco utilizados para producir alimentos frescos y sumar verde al hogar.
Qué es un huerto vertical y por qué es tendencia
Un huerto vertical es un sistema de cultivo que crece en altura, utilizando estructuras como estantes, pallets, botellas recicladas o paneles especiales. Su principal ventaja es que permite optimizar el espacio y organizar mejor las plantas.
Además, aporta beneficios como:
- Ahorro de espacio
- Mejor control del riego
- Decoración natural del ambiente
- Producción de alimentos frescos
Qué necesitás para armar uno en casa
No hace falta una gran inversión. Con materiales simples podés empezar:
- Macetas pequeñas o recipientes reciclados
- Estructura vertical (madera, hierro, pallets o rejillas)
- Sustrato liviano y nutritivo
- Sistema de riego (manual o por goteo)
- Buena ubicación con luz natural
La clave está en elegir un lugar donde las plantas reciban al menos 4 a 6 horas de luz diaria.
Paso a paso: cómo hacer un huerto vertical
- Elegí el espacio
Puede ser un balcón, una pared exterior o incluso una ventana con buena luz.
- Armá la estructura
Podés usar un pallet reciclado, estantes o soportes colgantes.
- Colocá las macetas o recipientes
Asegurate de que tengan buen drenaje.
- Agregá el sustrato
Usá una mezcla liviana que permita retener humedad sin encharcar.
- Plantá tus cultivos
Hierbas, verduras o plantas pequeñas.
- Regá de forma controlada
Evitá excesos y verificá que el agua drene correctamente.
Qué plantar en un huerto vertical
Las mejores opciones son plantas de raíces poco profundas:
- Lechuga
- Rúcula
- Espinaca
- Albahaca
- Perejil
- Menta
- Ciboulette
También podés sumar algunas flores o plantas aromáticas para atraer polinizadores.
Claves para que funcione bien
Para mantener tu huerto en buen estado:
- Controlá el riego regularmente
- Ubicá las plantas según su necesidad de luz
- Rotá los cultivos si es posible
- Revisá hojas y raíces
- Usá fertilizantes naturales en pequeñas cantidades
Una opción práctica, ecológica y decorativa
El huerto vertical no solo permite cultivar alimentos, sino que también transforma cualquier espacio en un entorno más verde, saludable y sustentable.
Con pocos recursos y algo de dedicación, es posible producir en casa, ahorrar y reconectar con lo natural, incluso en ambientes pequeños.
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