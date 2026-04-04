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Cómo hacer un huerto vertical en casa: optimizá el espacio y cultivá tus propios alimentos

Cada vez más personas apuestan al huerto vertical para aprovechar balcones, patios y hasta paredes interiores. Es práctico, sustentable y permite cultivar en poco espacio. Paso a paso, cómo hacerlo en casa.

Redacción

Por Redacción

En tiempos donde el espacio es cada vez más limitado, el huerto vertical se convirtió en una solución ideal para quienes quieren cultivar en casa sin necesidad de un jardín amplio. Esta técnica permite aprovechar paredes, balcones o rincones poco utilizados para producir alimentos frescos y sumar verde al hogar.

Qué es un huerto vertical y por qué es tendencia

Un huerto vertical es un sistema de cultivo que crece en altura, utilizando estructuras como estantes, pallets, botellas recicladas o paneles especiales. Su principal ventaja es que permite optimizar el espacio y organizar mejor las plantas.

Además, aporta beneficios como:

  • Ahorro de espacio
  • Mejor control del riego
  • Decoración natural del ambiente
  • Producción de alimentos frescos

Qué necesitás para armar uno en casa

No hace falta una gran inversión. Con materiales simples podés empezar:

  • Macetas pequeñas o recipientes reciclados
  • Estructura vertical (madera, hierro, pallets o rejillas)
  • Sustrato liviano y nutritivo
  • Sistema de riego (manual o por goteo)
  • Buena ubicación con luz natural

La clave está en elegir un lugar donde las plantas reciban al menos 4 a 6 horas de luz diaria.

Paso a paso: cómo hacer un huerto vertical

  1. Elegí el espacio
    Puede ser un balcón, una pared exterior o incluso una ventana con buena luz.
  2. Armá la estructura
    Podés usar un pallet reciclado, estantes o soportes colgantes.
  3. Colocá las macetas o recipientes
    Asegurate de que tengan buen drenaje.
  4. Agregá el sustrato
    Usá una mezcla liviana que permita retener humedad sin encharcar.
  5. Plantá tus cultivos
    Hierbas, verduras o plantas pequeñas.
  6. Regá de forma controlada
    Evitá excesos y verificá que el agua drene correctamente.

Qué plantar en un huerto vertical

Las mejores opciones son plantas de raíces poco profundas:

  • Lechuga
  • Rúcula
  • Espinaca
  • Albahaca
  • Perejil
  • Menta
  • Ciboulette

También podés sumar algunas flores o plantas aromáticas para atraer polinizadores.

Claves para que funcione bien

Para mantener tu huerto en buen estado:

  • Controlá el riego regularmente
  • Ubicá las plantas según su necesidad de luz
  • Rotá los cultivos si es posible
  • Revisá hojas y raíces
  • Usá fertilizantes naturales en pequeñas cantidades

Una opción práctica, ecológica y decorativa

El huerto vertical no solo permite cultivar alimentos, sino que también transforma cualquier espacio en un entorno más verde, saludable y sustentable.

Con pocos recursos y algo de dedicación, es posible producir en casa, ahorrar y reconectar con lo natural, incluso en ambientes pequeños.


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huerta en casa

plantas y jardines

En tiempos donde el espacio es cada vez más limitado, el huerto vertical se convirtió en una solución ideal para quienes quieren cultivar en casa sin necesidad de un jardín amplio. Esta técnica permite aprovechar paredes, balcones o rincones poco utilizados para producir alimentos frescos y sumar verde al hogar.

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