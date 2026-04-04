Cómo hacer un huerto vertical en casa: optimizá el espacio y cultivá tus propios alimentos

En tiempos donde el espacio es cada vez más limitado, el huerto vertical se convirtió en una solución ideal para quienes quieren cultivar en casa sin necesidad de un jardín amplio. Esta técnica permite aprovechar paredes, balcones o rincones poco utilizados para producir alimentos frescos y sumar verde al hogar.

Qué es un huerto vertical y por qué es tendencia

Un huerto vertical es un sistema de cultivo que crece en altura, utilizando estructuras como estantes, pallets, botellas recicladas o paneles especiales. Su principal ventaja es que permite optimizar el espacio y organizar mejor las plantas.

Además, aporta beneficios como:

Ahorro de espacio

Mejor control del riego

Decoración natural del ambiente

Producción de alimentos frescos

Qué necesitás para armar uno en casa

No hace falta una gran inversión. Con materiales simples podés empezar:

Macetas pequeñas o recipientes reciclados

Estructura vertical (madera, hierro, pallets o rejillas)

(madera, hierro, pallets o rejillas) Sustrato liviano y nutritivo

Sistema de riego (manual o por goteo)

(manual o por goteo) Buena ubicación con luz natural

La clave está en elegir un lugar donde las plantas reciban al menos 4 a 6 horas de luz diaria.

Paso a paso: cómo hacer un huerto vertical

Elegí el espacio

Puede ser un balcón, una pared exterior o incluso una ventana con buena luz. Armá la estructura

Podés usar un pallet reciclado, estantes o soportes colgantes. Colocá las macetas o recipientes

Asegurate de que tengan buen drenaje. Agregá el sustrato

Usá una mezcla liviana que permita retener humedad sin encharcar. Plantá tus cultivos

Hierbas, verduras o plantas pequeñas. Regá de forma controlada

Evitá excesos y verificá que el agua drene correctamente.

Qué plantar en un huerto vertical

Las mejores opciones son plantas de raíces poco profundas:

Lechuga

Rúcula

Espinaca

Albahaca

Perejil

Menta

Ciboulette

También podés sumar algunas flores o plantas aromáticas para atraer polinizadores.

Claves para que funcione bien

Para mantener tu huerto en buen estado:

Controlá el riego regularmente

Ubicá las plantas según su necesidad de luz

Rotá los cultivos si es posible

Revisá hojas y raíces

Usá fertilizantes naturales en pequeñas cantidades

Una opción práctica, ecológica y decorativa

El huerto vertical no solo permite cultivar alimentos, sino que también transforma cualquier espacio en un entorno más verde, saludable y sustentable.

Con pocos recursos y algo de dedicación, es posible producir en casa, ahorrar y reconectar con lo natural, incluso en ambientes pequeños.