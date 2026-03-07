Cómo multiplicar la lengua de suegra y tener varias plantas a partir de una sola hoja

En los últimos años, las plantas de interior se convirtieron en protagonistas de la decoración del hogar. Entre las especies más elegidas aparece la lengua de suegra, también conocida como sansevieria, una planta valorada por su resistencia, su bajo mantenimiento y su estilo moderno.

Además de ser decorativa, esta especie tiene una ventaja que la vuelve muy atractiva para quienes se inician en la jardinería: puede multiplicarse con mucha facilidad. Con una sola hoja es posible obtener varios esquejes y así generar nuevas plantas para distintas macetas.

Especialistas en jardinería destacan que la lengua de suegra se adapta bien a espacios con poca luz, requiere pocos riegos y tolera cambios de temperatura, lo que la convierte en una opción ideal para departamentos, oficinas o ambientes interiores.

Cómo multiplicar la lengua de suegra paso a paso

Para reproducir esta planta no se necesitan grandes conocimientos ni herramientas complejas. Solo hace falta una hoja sana de la planta madre, una tijera o cuchillo limpio, macetas con buen drenaje y un sustrato liviano.

El primer paso consiste en cortar una hoja firme desde la base de la planta, asegurándose de que no tenga manchas ni partes dañadas.

Luego, esa hoja puede dividirse en varios segmentos de entre cinco y ocho centímetros, lo que permitirá obtener varios esquejes para plantar.

Antes de colocarlos en la tierra, es importante dejarlos secar o cicatrizar entre 24 y 48 horas en un lugar seco y a la sombra. Este paso evita que los esquejes se pudran cuando entren en contacto con el sustrato.

Una vez listos, se preparan las macetas con tierra suelta y se entierran los esquejes en posición vertical, apenas unos dos o tres centímetros.

El riego debe ser muy moderado al principio, solo para humedecer la tierra. Después conviene regar cada diez o quince días, ya que la lengua de suegra no tolera el exceso de agua.

Las macetas deben ubicarse en un lugar luminoso, cerca de una ventana, pero sin sol directo.

En general, las raíces comienzan a formarse entre tres y cuatro semanas, mientras que los primeros brotes pueden aparecer entre uno y tres meses, dependiendo de las condiciones de luz y temperatura.

Por qué la lengua de suegra es una de las plantas más recomendadas

Además de su facilidad para reproducirse, la lengua de suegra se destaca por su gran resistencia y su bajo nivel de mantenimiento.

Tolera ambientes con poca luz, requiere riegos espaciados y se adapta bien a diferentes temperaturas, por lo que suele recomendarse a quienes recién comienzan en el mundo de las plantas.

También es valorada porque ayuda a mejorar la calidad del aire en espacios cerrados, absorbiendo ciertos compuestos y aportando humedad al ambiente.

Su forma vertical y sus tonos verdes —muchas veces con bordes amarillos— la convierten además en una planta muy utilizada en livings, dormitorios y oficinas, ya que aporta un toque moderno sin ocupar demasiado espacio.

Multiplicarla permite crear nuevos rincones verdes en la casa, renovar macetas o incluso regalar plantas, una práctica cada vez más común entre quienes disfrutan de la jardinería urbana.