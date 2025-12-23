La planta de interior que casi no necesita agua y sobrevive incluso al calor extremo

En pleno verano, cuando las altas temperaturas, el aire seco y los olvidos de riego se combinan, hay una planta que se mantiene firme, verde y saludable casi sin pedir nada a cambio. Se trata de la sansevieria, también conocida como lengua de suegra, una de las especies de interior más resistentes y recomendadas para quienes buscan bajo mantenimiento y alta durabilidad.

Por qué la sansevieria resiste el calor extremo

La sansevieria es una planta de origen africano, adaptada a climas áridos y temperaturas elevadas. Sus hojas rígidas y carnosas funcionan como reservorio de agua, lo que le permite sobrevivir varios días —e incluso semanas— sin riego. Esta característica la convierte en una aliada ideal durante olas de calor, viajes o rutinas intensas.

Además, tolera muy bien los ambientes secos provocados por ventiladores, aire acondicionado y corrientes de aire, condiciones que suelen afectar a otras plantas de interior.

Cuánta agua necesita (y el error más común)

Uno de los puntos clave de la sansevieria es que sufre más por exceso de agua que por falta. En verano, alcanza con regarla cada 10 a 15 días, siempre verificando que el sustrato esté completamente seco.

El error más frecuente es regar “por las dudas”, lo que puede provocar pudrición de raíces. En esta planta, menos es más.

Dónde ubicarla para que crezca fuerte

Otra de sus ventajas es su gran adaptabilidad lumínica. Puede vivir tanto en ambientes luminosos como en espacios con luz media o incluso baja. Sin embargo, crece mejor cuando recibe luz indirecta intensa, cerca de una ventana pero sin sol directo prolongado.

También es una de las pocas plantas que se adapta bien a dormitorios, oficinas y pasillos, donde otras especies no prosperan.

Un plus poco conocido: mejora el aire interior

Más allá de su resistencia, la sansevieria es valorada porque ayuda a mejorar la calidad del aire. Estudios la señalan como una planta capaz de absorber compuestos contaminantes del ambiente, lo que la vuelve ideal para espacios cerrados y urbanos.

Además, libera oxígeno durante la noche, algo poco común entre las plantas, lo que explica por qué muchas personas la eligen para el dormitorio.

Ideal para principiantes y para quienes “se olvidan”

Si alguien dice que “no tiene mano para las plantas”, la sansevieria suele ser la mejor puerta de entrada. No exige poda frecuente, no necesita fertilizantes constantes y avisa visualmente cuando algo no anda bien (hojas blandas o amarillas).

Es una planta noble, resistente y decorativa, que atraviesa el verano sin estrés y mantiene su forma todo el año.

Una elección segura para el verano

En contextos de calor extremo, restricciones de agua o rutinas desordenadas, la sansevieria se consolida como una de las plantas de interior más confiables. Discreta, elegante y casi indestructible, demuestra que tener verde en casa no siempre implica esfuerzo.