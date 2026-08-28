Desayuno saludable en 5 minutos: la receta con avena que te salva las mañanas
Con pocos ingredientes y sin complicaciones, esta preparación a base de avena y banana se puede hacer en apenas cinco minutos y es una alternativa casera para empezar el día.
Cuando falta tiempo para preparar el desayuno, la solución no tiene por qué ser recurrir a productos ultraprocesados. Con pocos ingredientes y en apenas cinco minutos se puede preparar una opción casera, nutritiva y saciante a base de avena.
La avena es uno de los ingredientes más prácticos para incorporar a la primera comida del día. Aporta fibra y, combinada con frutas, yogur o semillas, permite armar un desayuno equilibrado sin necesidad de pasar demasiado tiempo en la cocina.
Avena cremosa con banana: lista en cinco minutos
Esta preparación es ideal para quienes buscan un desayuno rápido y fácil. Se puede hacer tanto en una olla como en el microondas y admite diferentes toppings según los ingredientes disponibles en casa.
Ingredientes
- ½ taza de avena arrollada
- 1 banana madura
- ½ taza de leche o bebida vegetal
- ½ cucharadita de canela
- 1 cucharadita de semillas de chía o lino
- Frutos secos o fruta fresca para acompañar
Paso a paso
- Colocar la avena y la leche en una olla pequeña.
- Agregar media banana pisada y la canela.
- Cocinar a fuego medio durante tres a cuatro minutos, revolviendo hasta obtener una textura cremosa. También se puede llevar al microondas durante aproximadamente dos minutos.
- Servir y sumar por encima la otra mitad de la banana.
- Terminar con semillas y un puñado pequeño de frutos secos.
Un desayuno que se puede adaptar
La receta funciona como una base y permite cambiar los ingredientes según el gusto y lo que haya disponible. Se puede reemplazar la banana por manzana, pera o frutos rojos, mientras que las semillas y los frutos secos aportan textura y grasas saludables.
Para darle un sabor diferente también se puede sumar cacao amargo, esencia de vainilla o una cucharada de yogur natural al momento de servir.
La clave está en que preparar un desayuno saludable no necesariamente requiere mucho tiempo: con avena, una fruta y algunos ingredientes básicos se puede tener un plato caliente, casero y listo para comer en apenas cinco minutos.
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