Día del Escudo Nacional argentino: ¿por qué se celebra este 12 de marzo 2026 y qué significa cada elemento?

El 12 de marzo se celebra el Día del Escudo Nacional en conmemoración de la creación de este símbolo patrio que fue utilizado por primera vez en 1813 por la Asamblea General Constituyente para autenticar sus escritos y darle un valor soberano.

Aunque recién en 1944 se unificó los diferentes modelos que fueron utilizándose. Qué significa cada elemento.

Origen del Escudo Nacional argentino

Desde la página de presidencia se indica que el Escudo Nacional comenzó a utilizarse a principios de 1813. «Dos años antes se había iniciado el proceso revolucionario que culminaría en 1816 con la Declaración de la Independencia. En el camino de conversión en una nación independiente, la creación y utilización de nuevas insignias fue una pieza fundamental tanto desde lo simbólico como desde lo práctico» , reseñó.

En el contexto de este proceso revolucionario y constitutivo de una nueva identidad, «los diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata reunidos en lo que se conoció como la Asamblea del Año XIII, acordaron que ya no se usarían más los escudos de la corona española para los edificios de gobierno, ni el sello de las armas reales para la firma de documentos y para legislar los actos gubernamentales», se indicó.

Un momento clave llegó en 1944. Ese año el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la adopción del sello de la Asamblea como representación del escudo argentino, otorgándole uniformidad. Desde allí el que está vigente legalmente se rige por el Decreto de Símbolos Nacionales Nº10302.

Símbología del Escudo Nacional argentino

Este escudo se compone de un sol amarillo con una cara humana, que representa la libertad y la independencia y debajo suyo se encuentra un gorro frigio rojo que es símbolo de libertad y emancipación. En la parte inferior del escudo hay dos ramas de laurel enlazadas por una cinta celeste y blanca.