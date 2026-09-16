Adiós a la lengua de suegra: la planta que crece más rápido y transforma cualquier rincón de la casa

La lengua de suegra es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y sus pocos cuidados. Sin embargo, otra especie comenzó a ganar protagonismo en decoración: tiene grandes hojas verdes, una estética tropical y, en condiciones adecuadas, muestra un crecimiento constante.

Las plantas de interior siguen ocupando un lugar central en las tendencias de decoración. Además de aportar verde, permiten renovar un living, un comedor o un rincón de la casa sin necesidad de realizar grandes cambios.

Durante años, la lengua de suegra fue una de las favoritas por su particular forma vertical y su facilidad de mantenimiento. Pero hay otra especie que está llamando la atención de quienes buscan un resultado más exuberante: el Philodendron selloum o filodendro arbóreo.

Según publicó El Cronista, esta planta se destaca especialmente por sus hojas grandes, brillantes y profundamente recortadas, que aportan volumen y una marcada estética tropical a los ambientes.

Philodendron selloum: por qué gana terreno en la decoración

Una de las principales diferencias con la lengua de suegra está en su aspecto. Mientras esta última crece de manera predominantemente vertical, el filodendro desarrolla grandes hojas hacia los costados, por lo que puede ocupar un espacio considerable.

Esa característica lo convierte en una buena alternativa para rincones amplios, livings, recibidores o espacios cercanos a grandes ventanas, donde puede transformarse en uno de los protagonistas de la decoración.

Además, cuando encuentra las condiciones apropiadas, produce hojas nuevas de manera frecuente, por lo que su transformación puede resultar mucho más visible.

Cómo cuidar el filodendro para que crezca fuerte

Aunque es una especie relativamente sencilla de mantener, necesita algunas condiciones básicas.

Lo ideal es ubicarla en un sector con buena luz natural indirecta, evitando la exposición prolongada al sol directo. El riego debe ser moderado y es conveniente permitir que la parte superior del sustrato comience a secarse antes de volver a agregar agua.

También agradece cierta humedad ambiental y, sobre todo, espacio suficiente para desplegar sus grandes hojas.

Otro aspecto importante es el drenaje. Un sustrato liviano y una maceta que permita eliminar el exceso de agua ayudan a evitar problemas derivados del encharcamiento.

Dónde colocar esta planta dentro de casa

Por sus dimensiones, el filodendro funciona especialmente bien en ambientes espaciosos y luminosos. Puede ubicarse cerca de una ventana, siempre que no reciba los rayos más fuertes del sol directamente sobre sus hojas.

En decoración combina especialmente bien con madera, fibras naturales, tonos blancos, beige y otros colores neutros, ya que el verde intenso de sus hojas se convierte en el centro de atención.

A medida que aumenta de tamaño también puede necesitar un cambio de maceta. La publicación señala que el trasplante puede realizarse cada uno o dos años, especialmente cuando las raíces ya ocupan gran parte del recipiente.

Una precaución importante para quienes tienen mascotas

Hay un dato que conviene conocer antes de incorporarla a la casa. El Philodendron selloum puede resultar tóxico para perros y gatos si lo ingieren, por lo que debe mantenerse fuera de su alcance.

Por eso, en hogares con mascotas es importante pensar bien dónde ubicarla y evitar que queden hojas caídas al alcance de los animales.

Con sus enormes hojas y su aspecto selvático, el filodendro aparece como una alternativa para quienes quieren salir de la clásica lengua de suegra y buscan una planta con mayor volumen y presencia decorativa.