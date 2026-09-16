Pamela Anderson reveló la polémica propuesta que le habría hecho Sylvester Stallone: “¿Hay una número dos?”

Pamela Anderson volvió a poner bajo los reflectores una vieja historia que involucra a Sylvester Stallone. La actriz recordó la particular propuesta que, según aseguró, recibió del protagonista de Rocky durante sus primeros años en Hollywood. El actor negó su versión.

Pamela Anderson volvió a hablar de uno de los episodios más llamativos que asegura haber vivido durante sus comienzos en Hollywood. La protagonista de Baywatch sostuvo que Sylvester Stallone le habría ofrecido un departamento y un Porsche para convertirse en su “chica número uno”.

La historia había sido revelada originalmente por Anderson en Pamela, a Love Story, el documental sobre su vida estrenado por Netflix en 2023. Sin embargo, sus declaraciones volvieron a circular luego de que la actriz ratificara públicamente su versión.

Según recordó Radio Mitre, Anderson sostuvo que la propuesta ocurrió cuando comenzaba a abrirse camino en Hollywood y su imagen ganaba cada vez mayor popularidad.

La particular propuesta que Pamela Anderson asegura que recibió de Sylvester Stallone

De acuerdo con el relato de la actriz, Stallone le habría ofrecido un departamento y un Porsche a cambio de convertirse en su “chica número uno”.

La respuesta de Pamela fue inmediata. Según contó, le preguntó si ser la número uno significaba que también existía una “número dos”.

Anderson aseguró además que Stallone le habría respondido que aquella era la mejor oferta que iba a recibir ahora que estaba en Hollywood.

La actriz explicó que no aceptó porque en aquel momento buscaba algo completamente diferente. Su deseo, afirmó, era enamorarse y no mantener una relación basada en bienes materiales o beneficios.

Pamela Anderson ratificó su versión

La historia volvió a tomar fuerza cuando Anderson fue consultada por las declaraciones durante su participación en Watch What Happens Live, el programa conducido por Andy Cohen.

Ante la negativa de Stallone, Pamela se mantuvo firme en su relato y planteó que se trataba de una historia demasiado específica como para haberla inventado.

Incluso se tomó con humor una pregunta de Cohen sobre si otro automóvil podría haberla convencido. La actriz mencionó en tono de broma un Shelby Cobra, aunque inmediatamente dejó en claro que tampoco habría aceptado.

Qué respondió Sylvester Stallone

La versión de Sylvester Stallone es completamente diferente. Luego de que la historia apareciera en el documental de Anderson, un representante del actor rechazó públicamente las declaraciones.

Desde su entorno aseguraron que el relato era falso y que Stallone nunca había realizado la propuesta que describió la actriz.

De esta manera, existen dos versiones contrapuestas sobre aquel supuesto encuentro: Anderson sostiene que ocurrió y Stallone lo niega.

La historia volvió ahora a quedar en primer plano mientras Pamela Anderson atraviesa una nueva etapa profesional, alejada de la imagen que la convirtió en uno de los grandes símbolos de la televisión de los años 90.