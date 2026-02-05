Dulce de leche sin azúcar: la receta más fácil, rápida y con solo 3 ingredientes

Una preparación simple que gana textura en frío y se acerca mucho al original. Imagen generada con IA.

El dulce de leche es parte de la identidad argentina. Está en el desayuno, la merienda, los postres y hasta en las tortas más elaboradas. Pero también es uno de esos antojos que muchas veces se evita por el azúcar.

Esta receta cambia las reglas: se prepara en pocos minutos, no lleva azúcar y utiliza apenas tres ingredientes que casi siempre están en casa.

Una alternativa práctica, rendidora y perfecta para acompañar tostadas, frutas, galletas o sumar a preparaciones dulces.

Ingredientes

1 taza de leche en polvo

1/2 taza de agua a temperatura ambiente

1 cucharadita de edulcorante (opcional y a gusto)

Paso a paso

Colocar la leche en polvo en una sartén a fuego bajo. Revolver constantemente hasta que tome un color dorado. Este paso es clave porque le dará el sabor y el tono característico.

Pasar la leche dorada a una licuadora o vaso de minipimer. Agregar el agua y, si se desea, el edulcorante. Procesar hasta lograr una mezcla bien integrada y cremosa.

Colocar en un frasco y llevar a la heladera por un rato para que tome más cuerpo.

En frío, la preparación gana textura y se vuelve más similar al dulce de leche tradicional. Una opción casera que sorprende por su sabor y por lo simple que resulta hacerla.