El Premier Padel de Buenos Aires tuvo su presentanción en el Obelisco

El Premier Padel de Buenos Aires se jugará esta semana. (Foto: Maxi Failla - Clarín Fotos)

Del 12 al 17 de mayo, Argentina recibirá a los mejores del mundo con el Premier Padel P1 de Buenos Aires que hoy tuvo su lanzamiento con una exhibición en el Obelisco.

El evento de presentación se realizó en una cancha montada para la ocasión en la Plaza de la República. El torneo se disputará principalmente en el Estadio Mary Terán de Weiss en el Parque Roca.

El certamen tendrá el récord de 89 parejas entre el cuadro masculino (desde 32avos) y el femenino (16avos) que tendrá los primeros cruces este martes y la final el próximo domingo.

(Foto: Maxi Failla – Clarín Fotografía)

Este torneo integra el calendario del circuito más importante del mundo por lo que contará con las mejores duplas del planeta. Se destacan las parejas de Agustín Tapia – Arturo Coello y Federico Chingotto – Alejandro Galán entre los hombres y Delfina Brea – Gemma Triay y Beatriz González – Paula Josemaría entre las mujeres.

Las cuatro duplas vienen de enfrentarse en las finales del P2 que terminó el último domingo en Asunción, Paraguay. Se impusieron Chingotto – Galán y González – Josemaría.

Los cuadros del Premier Padel P1 de Buenos Aires