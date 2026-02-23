Transformá tu jardín este otoño con 3 trepadoras de colores vibrantes

El otoño en la Patagonia no tiene por qué ser sinónimo de un jardín gris. Para el paisajismo estratégico, esta transición es la oportunidad ideal para lucir especies que utilizan el descenso de temperatura como un disparador cromático. Las denominadas «trepadoras de cambio estacional» ofrecen una metamorfosis visual que va del verde profundo al escarlata, antes de entrar en su etapa de dormición.

Según registros botánicos oficiales, el éxito de estas plantas trepadoras en el clima argentino reside en su capacidad para anclarse profundamente antes de las primeras heladas, funcionando no solo como un elemento estético, sino también como un refugio de biodiversidad para insectos polinizadores que buscan resguardo antes del invierno.

3 trepadoras para el otoño 2026: Parra Virgen (Parthenocissus tricuspidata), el muro de fuego

Es la reina indiscutida del otoño. Esta especie tiene la capacidad única de virar sus hojas hacia un rojo intenso y brillante cuando los días se acortan. Aunque es una planta caduca (pierde la hoja en invierno), su estructura de ramas finas y elegantes sigue decorando la pared.

Es ideal para muros de ladrillo visto, ya que posee ventosas que se adhieren sin necesidad de cables, cubriendo grandes superficies en tiempo récord.

3 trepadoras para el otoño 2026: Ampelopsis (Parthenocissus quinquefolia), resistencia y matices ocres

A diferencia de su pariente tricuspidata, la Ampelopsis presenta una hoja dividida en cinco folíolos que ofrecen una textura más ligera y aireada. Su transición otoñal es más diversa, pasando por amarillos, naranjas y púrpuras.

Es una especie sumamente rústica, capaz de soportar los vientos fuertes del otoño patagónico y adaptarse a suelos con baja disponibilidad de nutrientes, manteniendo su vigor año tras año.

3 trepadoras para el otoño 2026: Bignonia anaranjada (Tecoma capensis), color persistente hasta el frío

Para quienes buscan una opción que mantenga el follaje, la Tecoma capensis es la respuesta. Durante el otoño, mientras otras plantas declinan, esta trepadora arbustiva despliega racimos de flores tubulares en tonos naranja y rojo fuego.

Es una planta «puente» excelente: atrae colibríes hasta bien entrada la temporada fría y su follaje verde oscuro sirve de marco perfecto para el cambio de color de otras especies linderas.

Tareas de marzo 2026: cómo preparar tus trepadoras para la baja temperatura del otoño

Para que el espectáculo otoñal sea completo, la intervención del jardinero en marzo es técnica: