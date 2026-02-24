Marzo: cuidá tus trepadoras con estas 3 tareas clave antes del frío

Marzo 2026 marcará el inicio de la transición botánica en el hemisferio sur. Para las plantas trepadoras, que han realizado un esfuerzo energético masivo durante el verano para cubrir muros y pérgolas, este mes es vital para la lignificación: el proceso mediante el cual los tallos tiernos se vuelven leñosos y resistentes a las futuras heladas.

Según las recomendaciones técnicas de INTA, una intervención adecuada en marzo no solo garantiza la supervivencia invernal, sino que define la fuerza con la que la planta trepadora rebrotará en la próxima primavera. La clave de este mes no es incentivar un crecimiento desmedido, sino fortalecer la estructura existente y sanear el follaje tras el estrés térmico de febrero.

El manual de marzo para trepadoras: el ajuste del riego, del «modo supervivencia» al «modo reposo»

Con la llegada de marzo y el acortamiento de los días, la tasa de evaporación disminuye drásticamente. Uno de los errores más comunes es mantener la frecuencia de riego del verano, lo que puede provocar encharcamientos y la aparición de hongos de suelo.

La técnica

: se debe espaciar el riego de forma gradual, permitiendo que el sustrato se seque un poco más entre cada intervención. El objetivo: esto induce a la planta a entender que el invierno se acerca, frenando la producción de brotes muy tiernos que serían los primeros en quemarse con el frío.

El manual de marzo para trepadoras: nutrición de otoño con potasio para resistir, no para crecer

En marzo debemos evitar los fertilizantes con alto contenido de nitrógeno, ya que este estimula el crecimiento de hojas nuevas y débiles. La recomendación oficial es aportar potasio y fósforo (presentes en el guano, las cenizas de madera o fertilizantes específicos de otoño).

Estos nutrientes fortalecen las paredes celulares de la trepadora y mejoran el sistema radicular. Aplicar una capa de compost orgánico o «mulching» en la base ayudará, además, a mantener una temperatura estable en las raíces durante las primeras noches frescas del mes.

El manual de marzo para trepadoras: limpieza y sanidad, prevenir plagas antes del letargo

Antes de que las especies caducas (como la Parra Virgen o la Ampelopsis) comiencen a perder sus hojas, es fundamental realizar una limpieza sanitaria.