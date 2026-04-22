El milagro de «Changuita»: reaparece en la costa la nutria más pequeña del mundo tras 7 años desaparecida

Tras siete años de incertidumbre, la comunidad científica celebra un acontecimiento sin precedentes. Changuita, un ejemplar de chungungo —la nutria marina más pequeña del mundo—, fue avistada nuevamente en las costas de Viña del Mar, Chile.

Este hallazgo es un hito para la conservación de una especie en peligro crítico y confirma que la reinserción en hábitats hostiles es posible.

Un rescate que reescribió los manuales de la ciencia

La historia de Changuita comenzó en 2017, cuando fue hallada en Atacama como una cría con neumonía e hipotermia extrema. Su rehabilitación estuvo a cargo de Javier Trivelli (Fundación Lontra), y durante su proceso se descubrió algo que la ciencia ignoraba: estos animales necesitan acceso constante a agua dulce para limpiar su pelaje y sobrevivir.

Tras ser devuelta al mar, se le perdió el rastro y muchos la dieron por muerta, hasta hoy.

El reencuentro ocurrió gracias al reporte de vecinos en el litoral central. Al llegar al lugar, Trivelli identificó señales que solo ella poseía: