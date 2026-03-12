Apareció el «hada rosa» en Mendoza: el extraño animal que solo habita en Argentina y es un misterio para la ciencia

La naturaleza argentina volvió a sorprender con la aparición de una de sus criaturas más esquivas. En las tierras áridas de Mendoza, se registró un nuevo avistamiento del pichiciego rosado (Chlamyphorus truncatus), el armadillo más pequeño del planeta.

Apodado el «hada rosa» por su delicada apariencia, fue visto recientemente en la Reserva de Biósfera Ñacuñán, un evento que generó entusiasmo inmediato en la comunidad científica.

Este pequeño mamífero es un verdadero misterio biológico: su vida transcurre casi íntegramente bajo la superficie, lo que convierte cualquier encuentro en un hecho científico de gran relevancia, dado que es una de las especies más difíciles de estudiar en el mundo.

«Nadar» en la arena: las caracteristicas de la tierna «hada rosa»

Con un tamaño de apenas 7 a 11 centímetros, el pichiciego parece desafiar la realidad. Sus características lo hacen único:

Coraza rosada: Es traslúcida y flexible, unida al cuerpo de forma que le permite una movilidad asombrosa.

Es traslúcida y flexible, unida al cuerpo de forma que le permite una movilidad asombrosa. Pelaje blanco: Debajo de su escudo, posee un pelo suave que lo protege del frío extremo del desierto.

Debajo de su escudo, posee un pelo suave que lo protege del frío extremo del desierto. Garras potentes: Gracias a ellas, el animal logra «bucear» en la arena con una velocidad sorprendente, desapareciendo de la vista en pocos segundos.

Un tesoro exclusivo de Argentina

El pichiciego rosado es una especie endémica: solo habita en nuestro país, específicamente en las zonas áridas de Mendoza, San Luis, La Pampa y San Juan.

Su presencia en la Reserva Ñacuñán (Santa Rosa) es un excelente indicador de salud ambiental, ya que demuestra que el suelo conserva las propiedades naturales necesarias para la vida subterránea.