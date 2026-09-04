Cobre en San Juan: Mogotes Metals planea ampliar a 20.000 metros su programa de perforación en Filo Sur tras nuevos hallazgos

La compañía canadiense Mogotes Metals Inc. anunció la conclusión de su campaña de perforación 2025-2026 en el proyecto de cobre y oro Filo Sur, ubicado dentro del distrito Vicuña, en San Juan. En ese marco, informó el descubrimiento de nuevos objetivos de pórfido y anunció un ambicioso programa de perforación de hasta 20.000 metros, previsto para la próxima temporada.

Durante la última campaña, las tareas se concentraron en trabajos de mapeo geológico de superficie, muestreo de rocas y prospección geofísica. Estos avances permitieron definir la extensión y geometría de dos blancos principales, denominados Luz del Sol y Cuenca.

Además, se confirmaron dos descubrimientos sobre la zona de Falla Macho Muerto: la brecha Albor y el sistema de pórfido de cobre y oro Cruz del Sur.

La empresa completó 6.208 metros de perforación, distribuidos entre Argentina y Chile. Para la próxima temporada, se prevé extender los descubrimientos Albor y Cruz del Sur y realizar las primeras pruebas de perforación en los objetivos Luz del Sol-Cuenca y Meseta.

En Albor, Mogotes informó una intersección de 180 metros con una ley de 0,98% de cobre equivalente, incluyendo un tramo de 58 metros con 1,77%. Por su parte, en Cruz del Sur se registraron intervalos de hasta 308 metros con 0,46% de cobre equivalente y 334 metros con 0,45%.

La campaña también permitió ampliar el objetivo de pórfido Cuenca, que alcanzó una extensión de 1,3 kilómetros por 0,5 kilómetros. Los trabajos de muestreo realizados en el área arrojaron 153 metros con un promedio de 0,31 gramos por tonelada de oro y 0,11% de cobre.

Otro de los avances se produjo en Luz del Sol, donde las perforaciones permitieron definir un nuevo objetivo de pórfido. Los resultados identificaron mineralización anómala de cobre asociada a brechas y diques porfídicos, sobre una importante anomalía geofísica que será evaluada durante la próxima temporada.

Los planes de Mogotes Metals para la campaña de perforación 2026-2027

Para la temporada 2026-2027, Mogotes Metals planea ejecutar hasta 20.000 metros de perforación, más del triple de los 6.208 metros realizados durante la campaña anterior.

El programa estará orientado a ampliar los descubrimientos de Albor y Cruz del Sur y a realizar las primeras perforaciones sobre los objetivos de Luz del Sol-Cuenca y Meseta.

En Albor, la compañía buscará extender la brecha mineralizada y evaluar objetivos de pórfido asociados, mientras que en Cruz del Sur procurará ampliar el sistema de cobre y oro y las brechas vinculadas con la Falla Macho Muerto.

También avanzará sobre otros objetivos de Filo Sur, entre ellos Colorida-Frontera, Filo Este y Rincón, que presentan distintos estilos de mineralización.

Con este programa, Mogotes Metals buscará determinar la continuidad, extensión y profundidad de los sistemas identificados durante la última temporada y evaluar el potencial de los nuevos objetivos de pórfido detectados en Filo Sur.

Allen Sabet, Presidente y CEO de Mogotes Minerals, expresó en un comunicado oficial: «Terminamos el año con un objetivo prometedor, una alianza técnica con Rio Tinto, un balance sólido y un plan claro para perforar en Filo Sur».