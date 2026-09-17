Feng Shui: las 5 cosas que no conviene tener en la mesa de luz porque pueden alterar la energía del dormitorio

La mesa de luz suele acumular objetos que usamos antes de dormir, pero para el Feng Shui no todo debería permanecer junto a la cama. Qué elementos recomienda retirar para favorecer un espacio más calmo y equilibrado.

El celular, medicamentos, papeles, vasos vacíos, cargadores y hasta objetos que llevan meses allí sin que los usemos. La mesa de luz puede convertirse fácilmente en uno de los rincones más desordenados del dormitorio.

Para el Feng Shui, sin embargo, este pequeño mueble tiene mayor importancia de la que parece. Al encontrarse junto a la cama y muy cerca de la cabeza durante las horas de descanso, se busca que sea un espacio visualmente tranquilo, ordenado y con pocos elementos.

La idea no pasa por vaciarla completamente, sino por seleccionar aquello que realmente necesitamos y evitar que termine funcionando como un depósito.

1. Papeles, facturas y cosas pendientes

Una cuenta que hay que pagar, una lista de tareas o documentos del trabajo pueden parecer inofensivos, pero no son los mejores compañeros para el momento de dormir.

Dentro de la filosofía del Feng Shui, el dormitorio debería diferenciarse de los espacios destinados a las obligaciones. Llevar recordatorios laborales o financieros hasta la cama puede romper simbólicamente esa separación.

Lo mejor es reservarles otro lugar de la casa y dejar sobre la mesa de luz únicamente aquello relacionado con el descanso.

2. Objetos rotos que quedaron olvidados

Un reloj que dejó de funcionar, una lámpara dañada, un cargador que ya no sirve o cualquier objeto roto debería ser reparado o retirado.

El Feng Shui relaciona los elementos deteriorados y sin uso con el estancamiento. Por eso, una de sus recomendaciones habituales consiste en revisar periódicamente aquello que acumulamos y conservar solamente lo que tiene una función.

3. Demasiados aparatos electrónicos

El celular suele ser el protagonista de la mesa de luz, pero muchas veces no está solo: auriculares, relojes inteligentes, tablets y cargadores terminan ocupando prácticamente toda la superficie.

Desde la mirada del Feng Shui, el dormitorio debe transmitir una energía más Yin, asociada con la calma y el descanso, por lo que se busca reducir los estímulos y mantener los dispositivos alejados de la cama cuando sea posible.

Además, independientemente de esta tradición, disminuir el uso de pantallas antes de acostarse es una recomendación habitual dentro de las pautas de higiene del sueño.

4. Vasos, tazas y recipientes vacíos

Tomar agua junto a la cama es habitual. El problema aparece cuando vasos usados, tazas o botellas vacías comienzan a acumularse durante varios días.

El Feng Shui presta especial atención a la limpieza y al orden como parte de la circulación del Chi o energía vital. Por eso, recomienda retirar por la mañana aquello que quedó de la noche anterior.

La mesa debería comenzar cada jornada nuevamente despejada.

5. Una acumulación de objetos personales

Perfumes, cremas, libros, accesorios, remedios, anteojos, controles remotos y pequeños recuerdos pueden convertir unos pocos centímetros de superficie en un verdadero depósito.

En este punto, la recomendación es sencilla: menos es más.

No hace falta dejar la mesa completamente vacía. Una lámpara, un libro que realmente estemos leyendo y algún objeto personal pueden ser suficientes para mantener funcional el espacio sin sobrecargarlo.

Qué sí se puede poner en la mesa de luz, según el Feng Shui

El objetivo es crear una imagen serena antes de dormir y al despertar. Una lámpara de luz cálida, un objeto que transmita bienestar o un libro son alternativas que encajan con esa búsqueda.

También se valora el equilibrio visual. Cuando hay dos mesas de luz en un dormitorio compartido, no necesitan ser idénticas, pero sí conviene que tengan un peso visual similar a ambos lados de la cama.

Más que llenar el dormitorio de objetos considerados “energéticos”, la propuesta pasa por algo mucho más sencillo: eliminar el exceso y convertir el entorno inmediato de la cama en un espacio dedicado verdaderamente al descanso.