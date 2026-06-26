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El pastel de pollo perfecto para el frío: una receta casera, cremosa y lista para compartir

Este pastel de pollo combina ingredientes simples con una preparación fácil y un resultado ideal para los días más fríos del año: cremoso por dentro, dorado por fuera y lleno de sabor casero.

Redacción

Por Redacción

Pastel de pollo nutritivo. Foto ilustrativa.

Pastel de pollo nutritivo. Foto ilustrativa.

Cuando bajan las temperaturas, pocas comidas reconfortan tanto como un buen pastel de pollo. Con un relleno cremoso, verduras y una cubierta de puré de papas dorada al horno, esta receta es ideal para una cena familiar o para preparar con anticipación y recalentar.

Ingredientes (6 porciones)

Para el relleno

  • 700 g de pechuga o pata-muslo de pollo cocido y desmenuzado
  • 2 cebollas picadas
  • 1 zanahoria rallada
  • 1 morrón rojo en cubitos
  • 2 dientes de ajo picados
  • 150 g de arvejas
  • 2 cucharadas de manteca
  • 2 cucharadas de harina
  • 300 ml de leche
  • 100 ml de caldo de pollo
  • 50 g de queso rallado (opcional)
  • Sal, pimienta, nuez moscada y pimentón a gusto
  • Perejil fresco picado

Para el puré

  • 1,2 kg de papas
  • 50 g de manteca
  • 100 ml de leche caliente
  • Sal y pimienta
  • 1 yema de huevo (opcional, para un puré más firme)

Paso a paso

  1. Herví las papas hasta que estén tiernas. Pisalas mientras aún están calientes y mezclalas con la manteca, la leche, sal, pimienta y la yema si decidís usarla. Reservá.
  2. En una sartén grande derretí la manteca y rehogá la cebolla, el ajo, el morrón y la zanahoria durante unos 8 minutos.
  3. Agregá el pollo desmenuzado y las arvejas. Condimentá con sal, pimienta, pimentón y una pizca de nuez moscada.
  4. Incorporá la harina y mezclá durante un minuto. Sumá la leche de a poco junto con el caldo, revolviendo constantemente hasta obtener una salsa cremosa que envuelva todo el relleno.
  5. Añadí el perejil y, si querés un extra de sabor, el queso rallado. Cociná dos minutos más.
  6. Colocá el relleno en una fuente para horno y cubrí con el puré. Podés hacer dibujos con un tenedor para que se dore mejor.
  7. Llevá a horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos. Si querés una superficie bien gratinada, encendé el grill los últimos 3 o 4 minutos.

El secreto para que quede irresistible

  • Cociná el pollo apenas hasta que esté listo para que no se seque.
  • El relleno debe quedar cremoso, no líquido, para que el pastel mantenga su forma al servir.
  • Dejá reposar entre 10 y 15 minutos antes de cortar. Así los sabores se asientan y las porciones salen perfectas.

Variantes para innovar

  • Agregá choclo o espinaca al relleno.
  • Incorporá cubos de queso mozzarella para un interior más fundente.
  • Reemplazá parte de las papas por batata o calabaza para un sabor más dulce.
  • Sumá una capa de queso rallado sobre el puré antes de hornear para lograr una costra dorada y crocante.

Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

pollo

proteína

Cuando bajan las temperaturas, pocas comidas reconfortan tanto como un buen pastel de pollo. Con un relleno cremoso, verduras y una cubierta de puré de papas dorada al horno, esta receta es ideal para una cena familiar o para preparar con anticipación y recalentar.

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