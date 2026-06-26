El pastel de pollo perfecto para el frío: una receta casera, cremosa y lista para compartir
Este pastel de pollo combina ingredientes simples con una preparación fácil y un resultado ideal para los días más fríos del año: cremoso por dentro, dorado por fuera y lleno de sabor casero.
Cuando bajan las temperaturas, pocas comidas reconfortan tanto como un buen pastel de pollo. Con un relleno cremoso, verduras y una cubierta de puré de papas dorada al horno, esta receta es ideal para una cena familiar o para preparar con anticipación y recalentar.
Ingredientes (6 porciones)
Para el relleno
- 700 g de pechuga o pata-muslo de pollo cocido y desmenuzado
- 2 cebollas picadas
- 1 zanahoria rallada
- 1 morrón rojo en cubitos
- 2 dientes de ajo picados
- 150 g de arvejas
- 2 cucharadas de manteca
- 2 cucharadas de harina
- 300 ml de leche
- 100 ml de caldo de pollo
- 50 g de queso rallado (opcional)
- Sal, pimienta, nuez moscada y pimentón a gusto
- Perejil fresco picado
Para el puré
- 1,2 kg de papas
- 50 g de manteca
- 100 ml de leche caliente
- Sal y pimienta
- 1 yema de huevo (opcional, para un puré más firme)
Paso a paso
- Herví las papas hasta que estén tiernas. Pisalas mientras aún están calientes y mezclalas con la manteca, la leche, sal, pimienta y la yema si decidís usarla. Reservá.
- En una sartén grande derretí la manteca y rehogá la cebolla, el ajo, el morrón y la zanahoria durante unos 8 minutos.
- Agregá el pollo desmenuzado y las arvejas. Condimentá con sal, pimienta, pimentón y una pizca de nuez moscada.
- Incorporá la harina y mezclá durante un minuto. Sumá la leche de a poco junto con el caldo, revolviendo constantemente hasta obtener una salsa cremosa que envuelva todo el relleno.
- Añadí el perejil y, si querés un extra de sabor, el queso rallado. Cociná dos minutos más.
- Colocá el relleno en una fuente para horno y cubrí con el puré. Podés hacer dibujos con un tenedor para que se dore mejor.
- Llevá a horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos. Si querés una superficie bien gratinada, encendé el grill los últimos 3 o 4 minutos.
El secreto para que quede irresistible
- Cociná el pollo apenas hasta que esté listo para que no se seque.
- El relleno debe quedar cremoso, no líquido, para que el pastel mantenga su forma al servir.
- Dejá reposar entre 10 y 15 minutos antes de cortar. Así los sabores se asientan y las porciones salen perfectas.
Variantes para innovar
- Agregá choclo o espinaca al relleno.
- Incorporá cubos de queso mozzarella para un interior más fundente.
- Reemplazá parte de las papas por batata o calabaza para un sabor más dulce.
- Sumá una capa de queso rallado sobre el puré antes de hornear para lograr una costra dorada y crocante.
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