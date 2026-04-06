Así es la casa de Maru Botana en Tigre: un refugio de estilo provenzal diseñado para una familia de diez
La cocinera abrió las puertas de su espectacular mansión en un barrio privado. Con 900 m² totales, una cocina tecnológica "XL" y un jardín con huerta orgánica, la propiedad es el equilibrio justo entre lujo y calidez familiar.
Maru Botana ha transformado sus redes sociales en una ventana a su intimidad. Más allá de sus recetas, la empresaria dejó al descubierto los detalles de su espectacular residencia en Tigre. Se trata de un refugio diseñado a medida para convivir con su marido y sus siete hijos, lejos del ruido de la Capital Federal.
La propiedad destaca por el equilibrio justo entre lujo, privacidad y un entorno natural. Para Maru, la casa no es solo un lugar de descanso, sino un espacio pensado estratégicamente para mantener a su numerosa familia unida y en constante movimiento.
Espacios «gigantes» para 10 personas: así es la casa de Maru Botana
La estructura de la mansión cuenta con seis habitaciones y una distribución que prioriza la funcionalidad sobre la estética fría de las construcciones modernas.
- El living: De dimensiones generosas, está pensado para albergar a los diez integrantes del clan y a los amigos que siempre circulan por la casa.
- El diseño: Cálido y personal, con muebles cómodos y áreas de entretenimiento que fomentan la interacción entre los hermanos.
La cocina: el verdadero motor tecnológico en la casa de Maru Botana
Como era de esperarse, el sector gastronómico es el corazón de la vivienda. Para gestionar la alimentación de una familia tan grande, la cocina parece la de un restaurante profesional:
- Equipamiento: Cuenta con dos hornos, dos piletas y una heladera de gran capacidad.
- La isla central: Es el elemento estrella. Funciona como superficie de trabajo para Maru y como punto de reunión informal donde sus hijos se suman a cocinar.
Un jardín de 400 m² para la desconexión
El gran diferencial de la casa se encuentra al cruzar el ventanal. La propiedad dispone de un terreno parquizado de 400 m² rodeado de una densa arboleda que garantiza intimidad absoluta. El espacio exterior está equipado con:
- Fogón: Para reuniones nocturnas y guitarreadas.
- Área de juegos: Hamacas y sectores de recreación al aire libre.
- Galería: Un espacio intermedio donde la familia almuerza rodeada de verde.
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