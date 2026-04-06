Así es la casa de Maru Botana en Tigre: un refugio de estilo provenzal diseñado para una familia de diez

Maru Botana ha transformado sus redes sociales en una ventana a su intimidad. Más allá de sus recetas, la empresaria dejó al descubierto los detalles de su espectacular residencia en Tigre. Se trata de un refugio diseñado a medida para convivir con su marido y sus siete hijos, lejos del ruido de la Capital Federal.

La propiedad destaca por el equilibrio justo entre lujo, privacidad y un entorno natural. Para Maru, la casa no es solo un lugar de descanso, sino un espacio pensado estratégicamente para mantener a su numerosa familia unida y en constante movimiento.

Espacios «gigantes» para 10 personas: así es la casa de Maru Botana

La estructura de la mansión cuenta con seis habitaciones y una distribución que prioriza la funcionalidad sobre la estética fría de las construcciones modernas.

El living: De dimensiones generosas, está pensado para albergar a los diez integrantes del clan y a los amigos que siempre circulan por la casa.

De dimensiones generosas, está pensado para albergar a los diez integrantes del clan y a los amigos que siempre circulan por la casa. El diseño: Cálido y personal, con muebles cómodos y áreas de entretenimiento que fomentan la interacción entre los hermanos.

La cocina: el verdadero motor tecnológico en la casa de Maru Botana

Como era de esperarse, el sector gastronómico es el corazón de la vivienda. Para gestionar la alimentación de una familia tan grande, la cocina parece la de un restaurante profesional:

Equipamiento: Cuenta con dos hornos, dos piletas y una heladera de gran capacidad .

Cuenta con . La isla central: Es el elemento estrella. Funciona como superficie de trabajo para Maru y como punto de reunión informal donde sus hijos se suman a cocinar.

Un jardín de 400 m² para la desconexión

El gran diferencial de la casa se encuentra al cruzar el ventanal. La propiedad dispone de un terreno parquizado de 400 m² rodeado de una densa arboleda que garantiza intimidad absoluta. El espacio exterior está equipado con: