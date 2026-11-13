El secreto para tener geranios llenos de flores durante todo el verano sin regarlos de más

Con sus flores rojas, rosas, blancas y fucsias, los geranios son una de las plantas más elegidas para llenar de color balcones, terrazas y jardines. Su resistencia, su facilidad de cultivo y su capacidad de florecer durante varios meses los convierten en una excelente alternativa para quienes buscan un espacio verde atractivo sin dedicarle demasiado tiempo. Sin embargo, cuando llegan las altas temperaturas, es habitual cometer un error que puede perjudicar su crecimiento: regarlos más de lo que necesitan.

Según las recomendaciones de la Royal Horticultural Society (RHS), una de las principales organizaciones especializadas en jardinería, los geranios ornamentales, conocidos botánicamente como Pelargonium, necesitan buena iluminación y un sustrato con excelente drenaje. Aunque toleran períodos breves de sequía, el exceso de agua puede afectar sus raíces, favorecer enfermedades y reducir la floración.

El error más común al regar los geranios durante el verano

Cuando las temperaturas aumentan, muchas personas creen que todas las plantas necesitan recibir agua diariamente. Sin embargo, en el caso de los geranios, esta práctica puede resultar contraproducente.

El principal problema aparece cuando la tierra permanece constantemente húmeda, especialmente si la maceta no cuenta con agujeros de drenaje.

El exceso de agua reduce la disponibilidad de oxígeno en las raíces y favorece la aparición de enfermedades.

Entre las señales que pueden indicar un problema de riego aparecen las hojas amarillentas, los tallos blandos, la pérdida de vigor y la caída de flores.

Por eso, los especialistas recomiendan comprobar el estado de la tierra antes de volver a regar.

Cada cuánto hay que regar los geranios cuando hace calor

No existe una frecuencia única de riego que funcione para todos los geranios.

La cantidad de agua necesaria depende de la temperatura, el tamaño de la maceta, la exposición al sol y el tipo de sustrato.

Una forma sencilla de saber cuándo regar consiste en introducir un dedo unos dos centímetros en la tierra. Si la capa superficial está seca, puede ser momento de aportar agua. Si todavía conserva humedad, conviene esperar.

Cuando la planta necesita agua, lo ideal es regar de manera uniforme hasta que el exceso comience a salir por los agujeros inferiores de la maceta.

También es importante retirar el agua acumulada en los platos para evitar que las raíces permanezcan en contacto con la humedad.

Durante las olas de calor puede ser necesario aumentar la frecuencia, especialmente en macetas pequeñas, pero siempre comprobando primero el estado del sustrato.

Cuál es el mejor horario para regar los geranios

El momento del día también influye en el aprovechamiento del agua.

Regar temprano por la mañana suele ser una de las mejores opciones, ya que permite hidratar la planta antes de las horas de mayor temperatura.

Además, reduce la evaporación inmediata y favorece que las hojas se sequen durante el día si se mojan accidentalmente.

Conviene dirigir el agua hacia la base de la planta y evitar mojar innecesariamente las flores y el follaje.

Mantener las hojas húmedas durante períodos prolongados puede favorecer la aparición de enfermedades, especialmente cuando existe poca circulación de aire.

Cuántas horas de sol necesitan los geranios para florecer

Además del riego, la luz es fundamental para conseguir plantas saludables y con abundantes flores.

Los geranios necesitan varias horas de sol directo para desarrollarse correctamente.

Lo ideal es ubicarlos en un espacio que reciba al menos cuatro a seis horas de buena luz solar diaria, aunque algunas variedades pueden beneficiarse de una exposición mayor.

En regiones donde el verano es muy intenso, como ocurre en sectores del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, puede resultar conveniente proteger las macetas del sol más fuerte de la tarde.

La exposición excesiva al calor, especialmente cuando las raíces están dentro de recipientes pequeños, puede provocar estrés y reducir temporalmente la floración.

Por eso, una ubicación con sol durante la mañana y algo de protección en las horas más calurosas puede ser una buena alternativa.

El truco para que los geranios tengan más flores

Uno de los cuidados más sencillos para estimular la floración consiste en retirar las flores marchitas antes de que la planta destine energía a producir semillas.

Esta práctica, conocida como eliminación de flores pasadas, ayuda a mantener la planta prolija y puede favorecer la aparición de nuevos botones florales.

Para hacerlo, se recomienda retirar el tallo floral completo cuando sus flores ya se hayan secado.

También es conveniente eliminar las hojas amarillas o deterioradas y revisar periódicamente el estado general de la planta.

Otro aspecto importante es la fertilización.

Durante la temporada de crecimiento, los geranios cultivados en macetas pueden beneficiarse de un fertilizante líquido equilibrado, aplicado según las indicaciones del fabricante.

Una nutrición adecuada favorece el desarrollo de hojas, raíces y flores, aunque el exceso de fertilizante también puede perjudicar a la planta.

Qué hacer si el geranio tiene hojas amarillas y pocas flores

Las hojas amarillas pueden aparecer por diferentes motivos, por lo que es importante observar la planta antes de modificar sus cuidados.

Si la tierra permanece húmeda durante varios días, es posible que exista un problema de exceso de riego o drenaje insuficiente.

En cambio, si el sustrato está completamente seco y la planta presenta hojas caídas, podría necesitar agua.

La falta de luz también puede provocar un crecimiento débil y una floración escasa.

Si el geranio produce muchas hojas, pero pocas flores, conviene revisar la exposición solar, el abonado y la eliminación de flores marchitas.

También es importante controlar la presencia de plagas, como pulgones, mosca blanca y orugas, que pueden afectar los brotes y las flores.

Los 5 cuidados fundamentales para tener geranios saludables en verano

Para disfrutar de geranios llenos de flores durante los meses cálidos, conviene tener presentes algunas recomendaciones básicas:

Controlar el riego: dejar que la superficie de la tierra se seque ligeramente entre riegos.

dejar que la superficie de la tierra se seque ligeramente entre riegos. Elegir macetas con drenaje: evitar recipientes donde el agua quede acumulada.

evitar recipientes donde el agua quede acumulada. Asegurar buena iluminación: ofrecer varias horas de sol y proteger del calor extremo cuando sea necesario.

ofrecer varias horas de sol y proteger del calor extremo cuando sea necesario. Retirar las flores marchitas: favorecer una floración más prolongada y mantener la planta saludable.

favorecer una floración más prolongada y mantener la planta saludable. Fertilizar con moderación: aportar nutrientes durante la etapa de crecimiento, respetando las dosis recomendadas.

Con estos cuidados, los geranios pueden convertirse en protagonistas de balcones, patios y jardines durante gran parte de la temporada cálida.

La clave no está en regarlos todos los días, sino en aprender a reconocer cuándo necesitan agua y ofrecerles las condiciones adecuadas para florecer.