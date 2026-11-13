¡Preventa habilitada! Fiesta de la Confluencia 2027 en Neuquén: precios, cómo y dónde comprar las entradas

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 llegó a una nueva etapa. Desde este viernes 13 de noviembre, ya se pueden comprar las entradas preferenciales para asegurar su lugar en el predio de la Isla 132.

Para esta edición, la organización implementó un sistema de pulseras digitales basadas en tecnología RFID (sistema Cashless), similar al que utilizan los grandes festivales nacionales como el Cosquín Rock.

Mirá acá los precios de las entradas, dónde comprar y cómo.

Entradas Fiesta de la Confluencia 2027: los precios

Los interesados ya pueden adquirir los accesos a través de la plataforma oficial de venta en www.edenentradas.com, en una edición que introduce cambios logísticos clave para el ingreso y el consumo dentro de la Isla 132.

Al igual que en las anteriores ediciones de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, habrá un sector preferencial, al que se accede con entrada / pulsera, y un sector llamado «campo general» que es de ingreso libre y gratuito.

Si querés estar más cerca del escenario, tenés que saber que la entrada para el campo preferencial cuesta $95.000, a lo que se suman $14.500 por cargo de servicio, alcanzando un valor de $109.500 por jornada. En caso de elegir este sector para los cuatro días, el monto total asciende a $438.000.

Entradas Fiesta de la Confluencia 2027: beneficios con tarjetas del BPN y cuotas sin interés

El plan comercial contempla una serie de ventajas operativas para los clientes de la entidad bancaria provincial, priorizando el consumo local:

Ventana inicial: se estableció un período prioritario de preventa exclusiva de 72 horas para organizar el flujo de compradores.



se estableció un período prioritario de preventa exclusiva de 72 horas para organizar el flujo de compradores. Financiación: los usuarios de tarjetas Visa, Mastercard y Confiable emitidas por el Banco Provincia del Neuquén (BPN) pueden abonar los tickets en hasta 9 cuotas sin interés .



los usuarios de tarjetas emitidas por el pueden abonar los tickets en hasta . Medios de pago generales: una vez concluido el plazo inicial de preventa, la plataforma abrió la pasarela de pagos para el resto de los bancos y medios alternativos.

Fiesta de la Confluencia 2027 en Neuquén: la grilla confirmada del 18 al 21 de febrero

Las presentaciones musicales en el escenario principal se desarrollarán a lo largo de cuatro jornadas, del 18 al 21 de febrero, con la siguiente grilla oficial: