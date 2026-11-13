Moscas en la cocina: dónde colocar estas 6 plantas aromáticas para ayudar a mantenerlas alejadas

Con la llegada de las temperaturas más altas, las moscas vuelven a convertirse en una de las visitas más molestas de la cocina. Se acercan a las frutas maduras, los restos de comida y los residuos, especialmente cuando las ventanas permanecen abiertas para ventilar los ambientes. Sin embargo, existe una alternativa natural que puede ayudar a reducir su presencia: incorporar determinadas plantas aromáticas en lugares estratégicos de la casa.

Según explicó el sitio especializado Futura Sciences, algunas especies liberan compuestos aromáticos que pueden resultar desagradables para ciertos insectos. Entre ellas aparecen la albahaca, la menta, el romero, el laurel, la lavanda y la caléndula. Aunque no reemplazan a los mosquiteros ni a la limpieza, pueden sumar una protección complementaria y, al mismo tiempo, decorar y perfumar la cocina. Futura-Sciences

Las 6 plantas aromáticas que pueden ayudar a alejar las moscas

1. Albahaca: ideal para colocar cerca de las ventanas

La albahaca es una de las opciones más prácticas porque combina un aroma intenso con múltiples usos gastronómicos.

Sus hojas contienen sustancias aromáticas que se liberan especialmente cuando se las roza o manipula.

Dónde colocarla: en una maceta cerca de una ventana luminosa o de una puerta por donde suelen ingresar insectos.

en una maceta cerca de una ventana luminosa o de una puerta por donde suelen ingresar insectos. Necesita buena luz, temperaturas templadas y riego regular, evitando que la tierra permanezca encharcada.

2. Menta: una opción fresca para la mesada o el balcón

La menta se caracteriza por su perfume penetrante, asociado con compuestos como el mentol y la mentona.

Algunos de estos componentes han mostrado actividad repelente en estudios realizados con extractos y aceites esenciales.

Dónde colocarla: en una maceta individual, cerca de una ventana o en un balcón próximo a la cocina.

en una maceta individual, cerca de una ventana o en un balcón próximo a la cocina. Conviene mantenerla en un lugar luminoso, pero protegida del sol más intenso. Además, es una planta que crece rápidamente, por lo que resulta práctico cultivarla en recipientes separados.

3. Romero: perfecto para las ventanas soleadas

El romero es una planta resistente, aromática y muy utilizada para condimentar carnes, verduras y otras preparaciones.

Su fragancia proviene de compuestos volátiles presentes en las hojas.

Dónde colocarlo: en una ventana con abundante sol, un patio o una terraza cercana a la cocina.

en una ventana con abundante sol, un patio o una terraza cercana a la cocina. A diferencia de la menta, prefiere suelos que drenen bien y riegos espaciados. El exceso de humedad puede perjudicar sus raíces.

4. Laurel: una alternativa para sumar aroma

El laurel es otra de las especies mencionadas tradicionalmente entre las plantas que pueden ayudar a desalentar la presencia de insectos.

Sus hojas contienen sustancias aromáticas, como el eucaliptol, que también está presente en otras especies vegetales.

Dónde colocarlo: en una maceta grande en el patio o cerca de una abertura luminosa.

en una maceta grande en el patio o cerca de una abertura luminosa. También se pueden utilizar hojas secas para perfumar determinados espacios, aunque no está demostrado que por sí solas impidan el ingreso de moscas.

5. Lavanda: aroma y decoración para la cocina

La lavanda es conocida por sus flores violetas y su fragancia característica.

Se utiliza habitualmente en jardines, balcones y espacios exteriores, donde también atrae a insectos polinizadores.

Dónde colocarla: en una ventana exterior, un balcón o un patio con varias horas de sol directo.

en una ventana exterior, un balcón o un patio con varias horas de sol directo. Es importante que tenga buen drenaje y evitar el exceso de riego.

6. Caléndula: flores que suman color

La caléndula es una planta ornamental que se destaca por sus flores amarillas y anaranjadas.

Suele incluirse en jardines y huertas por su relación con distintos insectos, incluidos algunos beneficiosos.

Dónde colocarla: en macetas exteriores, cerca de ventanas o en sectores soleados del patio.

en macetas exteriores, cerca de ventanas o en sectores soleados del patio. Aunque aparece entre las especies tradicionalmente recomendadas para acompañar el control natural de plagas, su capacidad para repeler moscas domésticas desde una maceta no está demostrada de manera concluyente.

El truco para aprovechar mejor el aroma de las plantas

No alcanza con colocar una maceta en cualquier rincón de la cocina. La ubicación y el estado de las hojas influyen en la cantidad de aroma que desprenden las plantas.

Una forma sencilla de intensificar su fragancia consiste en rozar suavemente algunas hojas de albahaca, menta o romero.

Este movimiento favorece la liberación de los compuestos aromáticos presentes en la superficie vegetal.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los estudios sobre efectos repelentes se realizaron principalmente con aceites esenciales concentrados. Una planta viva libera cantidades mucho menores, por lo que su efecto puede ser limitado.

Por eso, las aromáticas deben considerarse un complemento y no una solución definitiva frente a una invasión de moscas.

Cómo evitar que las moscas entren a la cocina durante los días de calor

Además de incorporar plantas, existen hábitos sencillos que ayudan a mantener los ambientes menos atractivos para estos insectos.

Cubrir las frutas maduras: especialmente cuando permanecen fuera de la heladera.

especialmente cuando permanecen fuera de la heladera. Mantener los residuos tapados: utilizar tachos con tapa y retirar la basura orgánica con frecuencia.

utilizar tachos con tapa y retirar la basura orgánica con frecuencia. Limpiar las mesadas: evitar restos de comida, bebidas azucaradas y superficies pegajosas.

evitar restos de comida, bebidas azucaradas y superficies pegajosas. Colocar mosquiteros: son una de las barreras físicas más efectivas para impedir el ingreso de insectos.

son una de las barreras físicas más efectivas para impedir el ingreso de insectos. Revisar desagües y recipientes: mantenerlos limpios para evitar la acumulación de residuos orgánicos.

mantenerlos limpios para evitar la acumulación de residuos orgánicos. Evitar dejar comida descubierta: especialmente durante las comidas al aire libre.

Por qué las plantas aromáticas pueden ayudar, pero no reemplazan la limpieza

La explicación se encuentra en los compuestos volátiles que producen determinadas especies vegetales.

Sustancias como el mentol, el linalol y el eucaliptol pueden modificar el comportamiento de algunos insectos cuando se utilizan en concentraciones suficientes.

Sin embargo, una maceta de albahaca o lavanda no funciona como una barrera invisible que impide el paso de las moscas.

La mejor estrategia consiste en combinar la higiene cotidiana, los mosquiteros y la correcta conservación de los alimentos con plantas aromáticas bien cuidadas.

Así, además de sumar verde y aromas naturales, es posible crear una cocina más agradable durante la primavera y el verano.