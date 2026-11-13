Soñó con llegar lejos y lo consiguió: el productor de Viedma que estuvo detrás de la misa del papa León

El montaje demandó 53 días de trabajo y un importante despliegue técnico y logístico en la ciudad de Luján. Foto: gentileza.

Tomás Larraburu nació y se crió en Viedma, pero su trabajo lo llevó a participar de producciones de gran magnitud en distintos puntos del país. Con diez años de experiencia en el rubro y especializado en eventos masivos, asumió uno de los desafíos más importantes de su carrera: la producción ejecutiva y general de la misa del papa León XIV en Luján.

La propuesta llegó dos meses y medio antes de la celebración. Desde entonces, comenzó una carrera contrarreloj para organizar un acontecimiento que demandó una compleja planificación, un importante despliegue de infraestructura y la coordinación de cientos de trabajadores y proveedores.

«Sin duda fue uno de los desafíos más importantes de mi carrera», contó Larraburu a Diario RÍO NEGRO, explicó que los días efectivos de trabajo fueron alrededor de 53. Un plazo breve para un evento de semejante dimensión, que requería contemplar no solamente la celebración frente a la Basílica, sino también las necesidades de circulación, seguridad y asistencia en distintos sectores de la ciudad.

El productor viedmense estuvo a cargo de la producción ejecutiva y general de la misa del papa León XIV en Luján. Foto: gentileza.

De Viedma a la producción de grandes eventos

Larraburu se define como un viedmense «nacido y criado» en la capital rionegrina. Después de terminar el secundario se fue de la ciudad para continuar sus estudios universitarios, aunque con el tiempo decidió dejar las carreras y dedicarse de lleno a la producción de eventos.

Hace casi diez años que trabaja en el sector, principalmente en producción ejecutiva y general. «Normalmente me ocupo de todo lo que son las producciones ejecutivas, presupuestos y ejecución presupuestaria. Después, las cuestiones de producción general, que son los armados de equipo, entender el diagrama, el montaje y la ejecución de todos los eventos», explicó.

Su recorrido profesional se construyó a partir del trabajo con distintas productoras que lo convocaron para participar en proyectos de diferentes escalas. Esa experiencia fue la que le permitió llegar a la propuesta de formar parte de la organización de la misa en Luján.

53 días para organizar un evento multitudinario

El primer paso fue mantener reuniones con los representantes de la Basílica de Luján y del Vaticano para conocer sus expectativas y definir cómo debía desarrollarse el proyecto.

A partir de esas conversaciones comenzó el trabajo de planificación: dimensionar los espacios, elaborar planos, establecer los sectores de circulación, desarrollar los aspectos técnicos y civiles, solicitar presupuestos y conformar los equipos de trabajo.

La celebración tuvo como escenario principal la plaza ubicada frente a la Basílica de Luján, pero el operativo de producción se extendió por distintos puntos de la ciudad.

Sobre la calle Nuestra Señora de Luján se desplegó un sistema de siete cuadras con 25 torres de sonido. También se instalaron pantallas gigantes en diferentes sectores para que quienes no pudieran acercarse hasta las inmediaciones de la Basílica tuvieran espacios alternativos y seguros desde donde seguir la celebración.

La producción incluyó 51 postas de cuidado distribuidas en distintos sectores para asistir a los asistentes. Foto: gentileza.

Uno de los aspectos centrales fue el operativo de seguridad y asistencia. Para eso se diseñaron 51 postas de cuidado, cada una integrada por cinco espacios destinados a salud, seguridad, puestos de hidratación, atención de personas extraviadas y voluntarios.

«Si bien todo el evento se desarrolló cerca de la Basílica, teníamos actividades de producción y cronogramas de trabajo en toda la ciudad, con cortes de calle y cuestiones de seguridad», detalló.

El despliegue incluyó cerca de 15.000 metros de vallas, casi 1.000 metros de vallado tipo free standing y otros 1.000 metros de vallado ciego, utilizado para cubrir sectores que podían representar mayores riesgos para el público.

Un equipo de 150 personas y una logística de gran escala

La magnitud del acontecimiento también se reflejó en la cantidad de recursos humanos y materiales necesarios para llevarlo adelante.

El equipo de producción estuvo integrado por unas 150 personas, sin contar a los trabajadores que aportaron las distintas empresas proveedoras de servicios técnicos, escenarios y vallados.

«Cuando tomamos la dimensión del proyecto y entendimos qué querían tanto el Vaticano como la Basílica, armamos un desglose de organigramas para cubrir todos los sectores y las áreas que se requerían», explicó.

La coordinación logística fue otro de los grandes desafíos. El montaje demandó numerosos camiones, semirremolques, maquinaria, grúas y plataformas elevadoras. Todo debía funcionar de manera sincronizada, con un esquema que permitiera organizar los ingresos, las descargas y las salidas de los vehículos sin generar demoras.

«Había que cranear todo de una forma en que los camiones pudieran entrar de manera fluida, que un camión que descargaba se retirara y que hubiera todo un sistema de flujos y circulación. Fue una de las cuestiones más importantes del proyecto», señaló.

Para Larraburu, la conformación del equipo fue tan importante como el diseño técnico. «Tratamos de que cada recurso humano que se sumara diera su granito de arena, que pudiera armar su propio equipo y entender el proyecto. Delegamos y entregamos responsabilidades para un evento muy grande», contó.

«Estábamos todos sorprendidos por la calidad humana con la que pudimos trabajar. Más allá de la dimensión del proyecto, lo más importante es poder hacerlo de una forma agradable, humana, preguntando cómo está el otro. Las condiciones para que el equipo se sienta cómodo son fundamentales», sostuvo.

El desafío de coordinar al Vaticano, organismos públicos y proveedores

Entre los aspectos más complejos de la producción estuvo la necesidad de conectar a distintas instituciones y organismos que intervenían en la organización.

La coordinación incluyó a la Municipalidad de Luján, la Provincia de Buenos Aires, organismos del Estado nacional, representantes del Vaticano, la Guardia Suiza y la Basílica.

«El desafío más grande fue poder tener comunicación con distintas áreas y conectar todas en común. Poder dialogar con todas las partes, entender qué necesitaba cada una y ejecutarlo de forma satisfactoria», explicó.

La planificación previa resultó determinante para evitar inconvenientes durante la jornada. «Lo más sorprendente del proyecto es que no hubo ningún inconveniente. Surgió todo según lo planeado. El día de la misa todo el equipo pudo verla y estar presente», recordó.

Para el productor, ese resultado fue consecuencia directa del trabajo realizado durante las semanas anteriores. «Los eventos que tienen una gran previa hacen que el día del evento sea relajado y tranquilo. Eso fue muy satisfactorio», agregó.

La experiencia más importante de su carrera y el orgullo de representar a Viedma

Después de diez años dedicado a la producción, Larraburu reconoce que todavía está procesando lo que significó haber formado parte de un acontecimiento de semejante magnitud.

Más allá de la importancia de la visita del Papa y de la cantidad de personas que participaron, considera que la experiencia le permitió poner en práctica todo lo aprendido durante su trayectoria profesional.

«Sin duda fue la experiencia más importante que tuve en mi carrera. La magnitud del evento y la forma en la que se desarrolló generaron una experiencia muy rica a nivel profesional», afirmó.

También destacó el valor de comprobar que la dedicación y el esfuerzo acumulados durante años pueden abrir puertas a proyectos que alguna vez parecían lejanos.

«Uno puede cosechar lo que siembra. Con dedicación, amor y energía se puede llegar a los objetivos. Soy un gran amante de la producción y de mi trabajo», expresó.

Aunque su actividad profesional lo lleva a recorrer distintos lugares, mantiene presente su vínculo con la capital rionegrina. Por eso, formar parte de una producción de alcance internacional también tuvo un significado especial.

«Estoy muy feliz de haber sido parte, muy feliz de poder ser viedmense y de llegar a un evento de esta magnitud. Si uno lo hace con amor, con cariño y con lo que realmente le gusta, puede llegar a todo lo que se proponga», concluyó Tomás.