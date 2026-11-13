Neuquén reunió a bancos y empresas para financiar las obras del nuevo Parque Industrial Capital

La Municipalidad de Neuquén reunió a representantes de bancos públicos y privados con integrantes de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene) para analizar alternativas de financiamiento para las empresas que buscan instalarse en el Parque Industrial Capital (PIC). El encuentro estuvo encabezado por el intendente Mariano Gaido.

La reunión apuntó a vincular a las entidades financieras con las firmas interesadas en el desarrollo del predio. Según informaron desde el Municipio, las necesidades de crédito incluyen la compra de tierras, la construcción de galpones y la incorporación de equipamiento y maquinaria.

Qué obras se proyectan y qué financiamiento necesitan las empresas de Neuquén

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, explicó que la convocatoria permitirá avanzar en encuentros particulares entre las empresas y los bancos. «Los bancos, con sus diferentes líneas de financiamiento, van a acompañar este proceso de desarrollo de ciudad y nosotros lo que generamos fue una primera reunión que seguramente va a ser el disparador de próximas reuniones más acotadas de vinculación más directa de empresas con bancos», señaló.

La funcionaria detalló que las alternativas crediticias contemplan distintas etapas de los proyectos. «Hay bancos que van a poder financiar la compra de tierra, hay bancos que van a poder financiar el desarrollo del proyecto constructivo, logístico de galpones”, indicó.

Pasqualini también adelantó que el parque no estará destinado exclusivamente a compañías vinculadas con la actividad hidrocarburífera. «No son todas las empresas vinculadas al oil and gas. Son empresas vinculadas al desarrollo logístico«, aclaró.

El Parque Industrial Capital estará emplazado sobre la Ruta Provincial 67, conocida como la ruta del petróleo. Foto: Gobierno de Neuquén.

Sobre las dimensiones del emprendimiento, sostuvo que se trata de un desarrollo industrial y logístico de gran escala. «En principio, poner en valor de que se está desarrollando el parque industrial más importante del país, el nodo logístico más importante del país», expresó.

La funcionaria también mencionó el proyecto habitacional que acompañará la urbanización de ese sector de la ciudad. «No solo está el desarrollo del parque industrial, sino hace muy poquito se realizó el lanzamiento de 11 mil soluciones habitacionales que van a ser complementarias», destacó.

Pasqualini además describió el crecimiento proyectado para la zona como el desarrollo de un nuevo sector urbano. «Lo que estamos diciendo es que se está desarrollando una mini ciudad dentro de lo que es la ciudad de Neuquén», afirmó.

Parque Industrial Capital: cuántas empresas se anotaron y cómo sigue el proceso

Por su parte, el coordinador de Gestión Económica del Municipio, Gastón Contardi, valoró la participación de las cámaras empresariales y las entidades financieras. Según explicó, el encuentro buscó identificar créditos con tasas y condiciones que permitan avanzar con la instalación de las firmas.

Contardi señaló que las necesidades van desde la adquisición de terrenos hasta el montaje de las instalaciones. También remarcó el interés del gobierno municipal en acompañar los proyectos para que puedan concretarse en el menor tiempo posible.

El encuentro gestionado por la municipalidad esta semana. Foto: gentileza.

«El interés del intendente y la jefa de gabinete de la ciudad de Neuquén es que esto pase, que pase rápido y ayudar a las empresas neuquinas a que puedan avanzar en el proceso de instalación en el parque industrial», sostuvo.

El funcionario informó que 606 empresas ya se inscribieron para acceder a un espacio en el predio. Además, precisó que 534 carpetas superaron la primera revisión técnica.

«Están abiertas las inscripciones para aquellas que no alcanzaron en el primer llamado. Lo hacen a través de la página de la municipalidad de Neuquén y en el link del parque industrial», recordó Contardi. Las empresas que aprobaron la evaluación inicial deberán avanzar ahora con el trámite de habilitación definitiva ante el Concejo Deliberante.

Las empresas buscan instalarse en el nuevo parque industrial

Anabela Bonaventa, representante de Fecene, explicó que el predio recibirá proyectos de distintas características. «Hay tres tipos de empresas que van a desarrollarse en el parque industrial. Las que van a ampliar, las que se van a relocalizar y las empresas que están dentro de la provincia y que se van a trasladar», detalló.

«Esto va a estar orientado, ubicado en lo que sería Ruta 67, que es la ruta petrolera. Nos da rápido acceso a todo lo que es la parte productiva», señaló.

Bonaventa también planteó que las empresas necesitan herramientas financieras para acompañar su crecimiento. «Las empresas obviamente están creciendo al ritmo de Vaca Muerta y obviamente necesitamos apalancarnos con diferentes herramientas financieras», afirmó.

La demanda de créditos, agregó, no estará limitada a las grandes construcciones. También incluirá la compra de vehículos y equipamiento necesario para el funcionamiento cotidiano de las firmas. «Por eso no dejamos cerrado lo que es compra de equipamiento básico como un rodado», ejemplificó.

Los bancos analizaron créditos para terrenos, galpones y maquinaria en Neuquén

Desde el sector financiero, Edgardo Insaurralde, responsable de energía y minería para grandes empresas del Banco Galicia, manifestó el interés de la entidad en participar del desarrollo.

«Los bancos estamos interesados en poder financiar, en principio, la compra de los terrenos, posteriormente la inversión de todas las empresas que hagan en las instalaciones de sus plantas y todo lo que sea los movimientos logísticos, maquinaria, camionetas», aseguró.

El ejecutivo explicó que Fecene cuenta con un listado de las compañías interesadas, que podrá servir como punto de partida para establecer los contactos comerciales. «A través de Fecene tenemos el listado de las empresas que quieren participar», indicó Insaurralde.