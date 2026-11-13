Cómo cuidar la albahaca en maceta: cada cuánto regarla y dónde cortarla para que crezca más.

La albahaca es una de las plantas aromáticas favoritas para tener en la cocina, el balcón o el jardín. Su perfume inconfundible, sus hojas verdes y su versatilidad para preparar ensaladas, salsas y distintas recetas la convierten en una excelente opción para cultivar en macetas. Sin embargo, con la llegada del calor, muchas personas descubren que sus plantas comienzan a marchitarse, presentan hojas amarillas o dejan de crecer.

Aunque parece una planta sencilla de mantener, la albahaca necesita una combinación adecuada de sol, agua y poda para desarrollarse correctamente. Según las recomendaciones de especialistas en horticultura de la Universidad de Minnesota y la Universidad de Maryland, una cosecha frecuente y bien realizada ayuda a estimular nuevos brotes, mientras que un riego equilibrado y un buen drenaje permiten mantener las raíces saludables durante los meses más cálidos.

Por qué la albahaca se marchita durante el verano

Uno de los problemas más habituales al cultivar albahaca en maceta es que sus hojas pierdan firmeza, incluso cuando la planta parecía saludable pocos días antes.

Esto puede ocurrir por diferentes motivos, aunque los más frecuentes son la falta de agua, el exceso de riego, las temperaturas extremas y una exposición solar inadecuada.

Durante el verano, especialmente en regiones como el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, las macetas pueden calentarse rápidamente cuando reciben sol directo durante varias horas.

Si el recipiente es pequeño, la tierra pierde humedad con mayor velocidad y las raíces pueden sufrir estrés por calor.

Sin embargo, regar constantemente tampoco es la solución. Cuando el sustrato permanece encharcado, las raíces pueden deteriorarse y la planta comienza a mostrar síntomas similares a los de la falta de agua.

Por eso, antes de regar, es importante comprobar cómo se encuentra la tierra.

Cada cuánto hay que regar la albahaca en maceta

La albahaca necesita humedad regular, pero no tolera bien el encharcamiento.

El secreto está en mantener la tierra ligeramente húmeda, sin dejar que permanezca saturada de agua.

Una forma sencilla de comprobarlo es introducir un dedo aproximadamente dos centímetros en el sustrato.

Si la superficie está seca, puede ser momento de regar. Si todavía conserva suficiente humedad, conviene esperar.

Durante los días de mucho calor, las plantas ubicadas en balcones soleados pueden necesitar agua diariamente. En cambio, aquellas que reciben menos sol o están en recipientes grandes pueden requerir riegos menos frecuentes.

Lo recomendable es regar directamente sobre la tierra, evitando mojar innecesariamente las hojas.

El mejor momento suele ser temprano por la mañana, cuando las temperaturas todavía son moderadas y la planta puede aprovechar mejor el agua.

También es fundamental que la maceta tenga agujeros de drenaje para eliminar el exceso.

Cuánto sol necesita la albahaca para crecer fuerte

La albahaca es una planta que disfruta del calor y necesita buena iluminación para desarrollarse.

En condiciones adecuadas, requiere alrededor de seis horas diarias de sol directo, aunque puede beneficiarse de una protección parcial durante las tardes extremadamente calurosas.

En el Alto Valle, donde las temperaturas estivales pueden ser elevadas y el aire suele ser seco, una ubicación con sol de mañana y algo de sombra durante las horas más intensas puede ayudar a evitar el estrés térmico.

Cuando recibe poca luz, la planta tiende a desarrollar tallos largos y débiles, con hojas más separadas.

En cambio, cuando la exposición al sol es excesiva y falta humedad, las hojas pueden perder firmeza o presentar bordes secos.

La clave es observar cómo responde la planta y adaptar su ubicación según las condiciones del ambiente.

Cómo podar la albahaca para que produzca más hojas

Uno de los secretos más importantes para conseguir una albahaca frondosa es cosecharla correctamente y evitar que crezca únicamente hacia arriba.

Muchas personas retiran hojas sueltas de la parte inferior de la planta. Sin embargo, esta práctica no estimula tanto la ramificación como cortar los extremos de los tallos.

Para favorecer la aparición de nuevos brotes, los especialistas recomiendan realizar pequeños cortes por encima de los nudos, es decir, los puntos donde nacen dos hojas enfrentadas.

Paso a paso para podar la albahaca

Elegí un tallo saludable que tenga varios pares de hojas. Identificá un nudo donde crezcan dos hojas enfrentadas. Cortá el tallo justo por encima de ese punto, utilizando una tijera limpia. Dejá que los brotes laterales continúen creciendo. Repetí la cosecha de manera gradual, evitando retirar demasiada vegetación de una sola vez.

Después del corte, los brotes laterales pueden desarrollarse y generar nuevas ramas.

De esta manera, la planta adquiere una forma más compacta y puede producir una mayor cantidad de hojas aprovechables para cocinar.

No conviene retirar más de un tercio de la planta en una sola cosecha, especialmente cuando todavía es pequeña o atraviesa períodos de mucho calor.

El error de dejar que la albahaca florezca demasiado pronto

Durante el verano, la albahaca puede comenzar a desarrollar pequeñas flores blancas o violáceas en los extremos de sus tallos.

Aunque estas flores resultan atractivas y pueden atraer insectos polinizadores, su aparición suele indicar que la planta está avanzando hacia la etapa reproductiva.

Cuando la albahaca comienza a florecer, puede disminuir la producción de hojas tiernas y cambiar su sabor.

Por eso, si el objetivo principal es utilizarla en la cocina, conviene retirar las espigas florales cuando empiezan a formarse.

Esta práctica ayuda a prolongar el período de cosecha.

Sin embargo, si se desea obtener semillas o favorecer a los polinizadores, se pueden dejar florecer algunos tallos.

Qué maceta y qué tierra necesita la albahaca

El recipiente también influye en el crecimiento.

La albahaca necesita espacio suficiente para desarrollar sus raíces y un sustrato que permita retener algo de humedad sin acumular demasiada agua.

Las macetas con agujeros de drenaje son indispensables, ya que evitan que las raíces permanezcan en contacto con el agua estancada.

Es recomendable utilizar una mezcla liviana y fértil, adecuada para plantas aromáticas o huerta.

Si se compra una albahaca en el supermercado y contiene numerosos tallos creciendo muy juntos, puede ser conveniente dividirla cuidadosamente en varios recipientes para reducir la competencia por agua, luz y nutrientes.

También es importante evitar que la planta quede expuesta a corrientes de aire muy calientes o a superficies que acumulen demasiado calor.

Cómo recuperar una albahaca con hojas amarillas o caídas

Cuando la planta comienza a deteriorarse, lo primero es identificar la causa.

Si las hojas están caídas y la tierra se encuentra completamente seca, puede necesitar un riego profundo.

Si las hojas amarillean mientras el sustrato permanece húmedo durante varios días, conviene revisar el drenaje y reducir la frecuencia de riego.

Cuando los tallos crecen demasiado largos y con pocas hojas, puede ser señal de falta de luz o de ausencia de podas.

Una albahaca debilitada no siempre necesita más agua: en muchos casos, el problema está en las condiciones de cultivo.

Si la planta presenta raíces deterioradas, tallos ennegrecidos o signos de enfermedades, puede ser necesario retirar las partes afectadas y mejorar el sustrato.

Los 5 cuidados fundamentales para tener albahaca todo el verano

Para mantener una planta saludable y disponer de hojas frescas durante los meses cálidos, conviene seguir estas recomendaciones:

Regar según la humedad de la tierra: evitar tanto la sequedad prolongada como el encharcamiento.

evitar tanto la sequedad prolongada como el encharcamiento. Ofrecer buena iluminación: priorizar el sol de mañana y proteger del calor extremo cuando sea necesario.

priorizar el sol de mañana y proteger del calor extremo cuando sea necesario. Podar los extremos de los tallos: cortar por encima de los nudos para estimular nuevas ramas.

cortar por encima de los nudos para estimular nuevas ramas. Retirar las flores si se busca cosechar hojas: favorecer el crecimiento vegetativo durante más tiempo.

favorecer el crecimiento vegetativo durante más tiempo. Elegir una maceta con buen drenaje: utilizar un sustrato fértil y evitar la acumulación de agua.

Con estos cuidados, la albahaca puede mantenerse productiva durante gran parte de la temporada cálida.

Aunque se cultiva habitualmente como una planta anual y su ciclo termina cuando llegan las bajas temperaturas, una poda frecuente, un riego equilibrado y una ubicación adecuada pueden marcar la diferencia entre una planta débil y una albahaca frondosa, aromática y llena de hojas listas para cosechar.