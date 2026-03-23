Trepadoras y arbustos: el espectáculo de colores en tu jardín durante el otoño

Las trepadoras y arbustos que se ponen "fuego" antes de perder la hoja.-

El otoño tiene una mística especial, y gran parte de esa magia reside en la senescencia, el proceso biológico por el cual las plantas deciden retirar la clorofila de sus hojas para ahorrar energía. Al desaparecer el verde, emergen los pigmentos ocultos: carotenos (naranjas), xantofilas (amarillos) y las codiciadas antocianinas (rojos y púrpuras).

Para el jardinero, este no es un momento de despedida, sino la culminación de un ciclo de diseño. Elegir especies que «viren» de color no solo aporta dinamismo al paisaje, sino que permite jugar con la luz dorada de abril, creando rincones que parecen encendidos.

Trepadoras y arbustos para el otoño

La reina del muro: Ampelopsis (Parra virgen)

Si hay una planta que define el otoño es la Parthenocissus tricuspidata. Es la trepadora por excelencia para quienes buscan un cambio dramático.

El viraje : pasa de un verde lustroso a un rojo carmesí casi eléctrico en cuestión de días.

: pasa de un verde lustroso a un rojo carmesí casi eléctrico en cuestión de días. Tip de color: cuanta más exposición solar reciba y más marcadas sean las amplitudes térmicas (días templados y noches bien frescas), más intenso será el rojo. En muros sombríos, el color tiende a ser más apagado.

Trepadoras y arbustos para el otoño

El toque oriental: Acer Palmatum (Arce Japonés)

Es el objeto de deseo de cualquier patio. Su estructura delicada y sus hojas palmeadas lo convierten en el protagonista absoluto de abril.

El viraje : según la variedad, puede pasar por amarillos profundos, naranjas cobrizos o rojos borgoña.

: según la variedad, puede pasar por amarillos profundos, naranjas cobrizos o rojos borgoña. Cuidado clave: es sensible al viento seco de la zona, que puede «quemar» las puntas de las hojas antes de que cambien de color. Mantener un riego constante y un entorno protegido es vital para llegar al pico de color intacto.

Trepadoras y arbustos para el otoño

Arbustos de estructura: Berberis y Cotoneaster

No todo sucede en las alturas. Los arbustos de porte bajo también aportan su cuota de «fuego» al estrato inferior del jardín.

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ : sus pequeñas hojas se tornan de un púrpura rojizo que contrasta perfecto con las gramíneas amarillentas de la temporada.

: sus pequeñas hojas se tornan de un púrpura rojizo que contrasta perfecto con las gramíneas amarillentas de la temporada. Cotoneaster: además de virar sus hojas al anaranjado, en abril estalla en frutos rojos (bayas) que persisten incluso después de que cae el follaje, atrayendo aves locales.

Trepadoras y arbustos para el otoño: ¿cómo potenciar el color otoñal en marzo y abril?

Para que el espectáculo sea completo, el jardinero debe actuar ahora. El color no es solo cuestión de azar, sino de salud vegetal: