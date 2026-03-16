Cómo recuperar el césped quemado: 4 pasos para un jardín renovado

El césped es, quizás, el componente del jardín que más sufre el rigor climático en el verano. Tras una temporada de temperaturas récord, es normal encontrar sectores raleados, tierra compactada y ese color pajizo que parece irreversible.

Sin embargo, el otoño temprano en la Patagonia ofrece las condiciones ideales: días templados y noches frescas que favorecen el enraizamiento profundo. Según manuales de mantenimiento de espacios verdes, no basta con regar más; la solución para un «colchón» verde y sano requiere una intervención técnica que prepare el suelo para los meses de frío. Aquí te explicamos cómo ejecutar un plan de choque efectivo.

¿Cómo revivir el césped quemado? Limpieza y «cicatrización» del suelo

El primer paso no es sembrar, sino limpiar. Es necesario retirar todo el pasto seco y la «paja» que se acumula en la base (thatch), que impide que el agua y el oxígeno lleguen a las raíces.

La técnica: pasá un rastrillo de dientes duros con fuerza sobre las zonas amarillas. No tengas miedo de ver la tierra; necesitamos que el suelo quede «expuesto» para recibir la nueva semilla.

¿Cómo revivir el césped quemado? Aireado: el secreto para que el patio «respire»

En las zonas donde más se caminó o donde jugaron los chicos, el suelo está compactado como un ladrillo. Si la tierra está dura, la raíz no crece.

Cómo hacerlo: si no tenés una máquina aireadora, podés usar una horquilla de jardín. Clavala unos 10-15 cm de profundidad cada 20 cm y movela suavemente. Esto crea túneles de aire y canales para que el riego llegue directo al corazón de la planta.

¿Cómo revivir el césped quemado? Resiembra otoñal: la elección de la semilla

Para nuestra zona, marzo es el momento de introducir especies de invierno que mantengan el verde cuando el césped base (como el Bermuda o Grama) entra en latencia y se pone amarillo.

La mezcla ideal : el Rye Grass anual o perenne es el rey de la resiembra en el Valle. Germina en 7 a 10 días y tiene un verde eléctrico espectacular.

: el Rye Grass anual o perenne es el rey de la resiembra en el Valle. Germina en 7 a 10 días y tiene un verde eléctrico espectacular. Tip de siembra: esparcí las semillas de forma cruzada (una pasada de norte a sur y otra de este a oeste) para evitar parches vacíos.

¿Cómo revivir el césped quemado? El «Top Dressing»: el abrigo final

Una vez sembrado, las semillas no pueden quedar al aire libre (los pájaros de la zona te lo agradecerán, pero tu jardín no).