Cómo revivir un ficus: guía para salvar tu planta de interior en crisis

El ficus es, quizás, la planta de interior más popular y, al mismo tiempo, la que más frustraciones genera. Su belleza de hojas lustrosas y porte arbóreo contrasta con su sensibilidad extrema. Ante el mínimo cambio de condiciones —una corriente de aire, un traslado de habitación o una variación en el riego—, el ficus reacciona tirando hojas de forma masiva, a menudo manteniéndolas verdes.

Este comportamiento, que aterroriza a cualquier dueño, es un mecanismo de defensa. Según manuales de horticultura de interior, el ficus entra en un estado de latencia inducida por estrés. Revivirlo no es cuestión de inundarlo de agua o llenarlo de fertilizante, sino de un diagnóstico preciso y una paciencia infinita para restablecer su equilibrio biológico.

El diagnóstico: ¿por qué se está muriendo mi ficus?

Antes de actuar, debemos entender qué causó la crisis. El ficus «avisa» de formas distintas según el problema:

Hojas verdes que caen masivamente : es la señal clásica de estrés por cambio de lugar o una corriente de aire frío/caliente. El ficus odia que lo muevan.

: es la señal clásica de estrés por cambio de lugar o una corriente de aire frío/caliente. El ficus odia que lo muevan. Hojas amarillas que caen gradualmente : suele indicar exceso de riego o falta de luz. Las raíces están sufriendo asfixia y no pueden absorber nutrientes.

: suele indicar exceso de riego o falta de luz. Las raíces están sufriendo asfixia y no pueden absorber nutrientes. Hojas secas y quebradizas que permanecen en la rama: es un signo claro de falta de agua o un ambiente excesivamente seco, algo común en invierno con la calefacción.

Cómo revivir un ficus: el «Test de la Uña» y la poda de salvamento

Al igual que con el limonero, el primer paso es verificar la viabilidad de la planta. Raspá suavemente el tronco o una rama principal con la uña. Si debajo de la corteza aparece un tono verde y húmedo, hay esperanza. Si todo está marrón y seco, esa sección está muerta.

La poda técnica: si encontrás ramas secas y quebradizas, cortalas con una tijera desinfectada hasta llegar a la zona donde la madera muestre verde. Esto ayuda a la planta a concentrar su escasa energía en el núcleo vital.

Cómo revivir un ficus | Primeros auxilios: hidratación y estabilidad

Una vez diagnosticado el problema, debemos estabilizar al «paciente»:

Si fue falta de agua: no lo inundes de golpe. Realizá un riego por inmersión (sumergí la maceta en un balde con agua durante 15 minutos) para asegurar que todo el sustrato se hidrate uniformemente. Dejá drenar bien y no vuelvas a regar hasta que la superficie esté seca. Si fue exceso de agua: retirá la planta de la maceta y envolvé el cepellón de raíces en papel de diario para absorber la humedad excedente. Dejalo secar al aire (sin sol directo) durante un día antes de volver a plantarlo en un sustrato nuevo y liviano. Ubicación definitiva: buscá un lugar con luz indirecta brillante y, lo más importante, sin corrientes de aire. Una vez ahí, no lo muevas más. El ficus necesita estabilidad para recuperarse.

Cómo revivir un ficus | Lo que NO debes hacer: fertilizantes y paciencia

El error más grave es intentar «ayudar» con fertilizante a una planta estresada. Las sales del abono pueden quemar las raíces debilitadas. Veto total al fertilizante hasta que veas los primeros brotes nuevos y consolidados.

La recuperación del ficus puede tardar semanas o incluso meses. Mientras mantenga el tronco verde, hay vida; solo necesita tiempo y condiciones constantes.