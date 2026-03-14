Plantas para el otoño: cuáles son las especies ideales para tener en casa cuando bajan las temperaturas

El otoño es una de las mejores épocas para renovar macetas, balcones y jardines. Las temperaturas más suaves y la menor exposición al sol permiten que muchas plantas se adapten mejor al trasplante y al crecimiento inicial.

Por eso, especialistas en jardinería recomiendan elegir plantas resistentes al frío y fáciles de cuidar, ideales para esta época del año.

Crisantemos: una de las flores más típicas del otoño

Los crisantemos son una de las plantas más elegidas para decorar balcones y jardines durante el otoño.

Se caracterizan por sus flores abundantes y coloridas, que pueden aparecer en tonos amarillos, violetas, rojos o blancos.

Además, tienen la ventaja de que resisten bien las temperaturas más frescas y requieren cuidados simples.

Brezo: una planta que aporta color en los meses fríos

El brezo (heather) es otra planta muy utilizada durante el otoño.

Produce pequeñas flores en tonos rosados, violetas o blancos que aportan color incluso cuando otras plantas comienzan a perder sus hojas.

Es ideal para:

balcones

macetas

jardines pequeños

Cyclamen: una planta ideal para interiores en otoño

El cyclamen es una planta muy popular en esta época porque florece justamente cuando llegan las temperaturas más bajas.

Sus flores, que suelen ser rosadas, rojas o blancas, pueden mantenerse durante varias semanas si se cuidan correctamente.

Es una buena opción para decorar livings, cocinas o entradas de la casa.

Col ornamental: la planta que se vuelve tendencia en otoño

La col ornamental es cada vez más utilizada en decoración de jardines y balcones durante el otoño.

Sus hojas combinan tonos verdes, violetas y rosados, lo que la convierte en una planta muy llamativa.

Además, es resistente al frío y requiere pocos cuidados.

Consejos para cuidar las plantas en otoño

Con el cambio de estación, también cambian algunas rutinas de cuidado.

Especialistas en jardinería recomiendan:

reducir la frecuencia de riego

evitar el exceso de agua en macetas

aprovechar el otoño para trasplantar o renovar sustratos

ubicar las plantas en lugares con buena luz natural

Estas pequeñas acciones ayudan a que las plantas se adapten mejor al clima más fresco y crezcan con más fuerza.

Por qué el otoño es una buena época para sumar plantas

Aunque muchas personas asocian la jardinería con la primavera, el otoño también es un momento ideal para incorporar nuevas plantas en casa.

Las temperaturas moderadas y la menor intensidad del sol permiten que muchas especies se desarrollen sin el estrés del calor del verano, preparando además el jardín para la próxima temporada.

Por eso, elegir plantas de otoño resistentes y fáciles de cuidar puede ser una excelente manera de mantener los espacios verdes durante todo el año.